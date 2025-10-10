左營眷村旗海飄揚 果貿社區國慶升旗國歌迴盪
高雄市左營果貿社區是傳統眷村，平常街道上就插滿大小國旗，今天是中華民國114年國慶日，社區今天上午在果貿籃球場舉行升旗活動，身兼國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩前往參加，他表示期盼未來有一天，高雄各地都能掛國旗飄揚。
慶祝中華民國114年國慶，高雄左營果貿社區今天一大早舉辦升旗活動，現場有數百位民眾前來參加升旗典禮，立委柯志恩與多位議員一早就前來，看到眷村四週都插滿了國旗，旗海飄揚，柯志恩相當的開心。她說，期盼未來有一天，高雄各地都能掛滿國旗。
柯智恩表示，非常榮幸能與大家站在一起參加升旗典禮，柯智恩強調，相信果貿社區是高雄相當重要的一片聖土，不但是雜誌中推薦網美來拍照的地方，更是中華民國精神的延伸，即使人可以凋零，但後代子孫因為我們的堅持，會將中華民國的精神傳續下去。
