左營眷村旗海飄揚 果貿社區國慶升旗國歌迴盪

慶祝中華民國114年國慶，高雄左營果貿社區今天一大早舉辦升旗活動，現場有數百位民眾前來參加升旗典禮，立委柯志恩與多位議員一早就前來，看到眷村四週都插滿了國旗，旗海飄揚，柯志恩相當的開心。她說，期盼未來有一天，高雄各地都能掛滿國旗。