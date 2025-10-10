聽新聞
0:00 / 0:00
三大主題深度遊屏東 體驗人文風情、文化行旅報名開跑
屏東縣政府文化處推動社區營造，串連歷史文化、族群生態與生活美食。今年推出「屏東文化行旅・屏東好好玩」，規畫三條主題小旅行，11月8日漁夫生活節、11月9日探訪內埔生態秘境、11月23日枋寮漁村新風貌，即起開放報名，體驗最道地人文風情。
文化處指出，「屏東文化行旅・屏東好好玩」將山、海、平原與多元族群文化元素融入行程中，從閩南、客家、馬卡道族群出發。
在地青年串聯家鄉漁村生活與故事，結合牽罟、沙窯體驗推出「屏東好好玩・漁夫生活節」。
從龍頸溪畔客家文化、祭祀、與生態間的探訪，到體驗老埤馬卡道族傳承至今傳統漁獵文化「下跳椼仔」（馬卡道語）的「好好玩屏東・探訪內埔生態秘境」。
體驗午仔魚垂釣到走讀枋寮鄉保生社區巷弄間的古厝、枋寮漁港的「屏東好好玩・枋寮漁村新風貌」。
文化處表示，為讓屏東縣境內社區找到定位，也讓更多人走進社區、體驗社區文化與產業的特色，藉由這3場屏東文化行旅推廣社造成果，讓各界透過好好玩屏東，看見社區豐沛活力與魅力。
「屏東文化行旅・屏東好好玩」社區小旅行資訊可到文化處官網查詢，或線上報名https://reurl.cc/VWdKXy，洽詢電話：0989-839-855黃先生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言