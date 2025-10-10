快訊

三大主題深度遊屏東 體驗人文風情、文化行旅報名開跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
在地青年串聯家鄉漁村生活與故事，結合牽罟等體驗推出「屏東好好玩・漁夫生活節」。圖／屏東縣政府文化處提供
在地青年串聯家鄉漁村生活與故事，結合牽罟等體驗推出「屏東好好玩・漁夫生活節」。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府文化處推動社區營造，串連歷史文化、族群生態與生活美食。今年推出「屏東文化行旅・屏東好好玩」，規畫三條主題小旅行，11月8日漁夫生活節、11月9日探訪內埔生態秘境、11月23日枋寮漁村新風貌，即起開放報名，體驗最道地人文風情。

文化處指出，「屏東文化行旅・屏東好好玩」將山、海、平原與多元族群文化元素融入行程中，從閩南、客家、馬卡道族群出發。

在地青年串聯家鄉漁村生活與故事，結合牽罟、沙窯體驗推出「屏東好好玩・漁夫生活節」。

從龍頸溪畔客家文化、祭祀、與生態間的探訪，到體驗老埤馬卡道族傳承至今傳統漁獵文化「下跳椼仔」（馬卡道語）的「好好玩屏東・探訪內埔生態秘境」。

體驗午仔魚垂釣到走讀枋寮鄉保生社區巷弄間的古厝、枋寮漁港的「屏東好好玩・枋寮漁村新風貌」。

文化處表示，為讓屏東縣境內社區找到定位，也讓更多人走進社區、體驗社區文化與產業的特色，藉由這3場屏東文化行旅推廣社造成果，讓各界透過好好玩屏東，看見社區豐沛活力與魅力。

「屏東文化行旅・屏東好好玩」社區小旅行資訊可到文化處官網查詢，或線上報名https://reurl.cc/VWdKXy，洽詢電話：0989-839-855黃先生。

現場體驗釣午仔魚。圖／屏東縣政府文化處提供
現場體驗釣午仔魚。圖／屏東縣政府文化處提供
現場體驗釣午仔魚。圖／屏東縣政府文化處提供
現場體驗釣午仔魚。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 族群

