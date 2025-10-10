快訊

屏東縣枋寮鄉東海社區青銀走讀古厝歷史 演出生命故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會與在地青年黃柏鈞參與社造計畫，藉由文史調查，走訪耆老口中古厝，打造「北旗尾笑ㄎㄨㄟ劇場」，創造專屬東海人生命故事的劇場，長輩們粉墨登場。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會與在地青年黃柏鈞參與社造計畫，藉由文史調查，走訪耆老口中古厝，打造「北旗尾笑ㄎㄨㄟ劇場」，創造專屬東海人生命故事的劇場，長輩們粉墨登場。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會與在地青年黃柏鈞參與社造計畫，歷時3個月展開社區文史調查，走訪耆老口中古厝，藉由故事調查與蒐集，打造出具有社區特殊歷史脈絡、昔時古厝生活與在地生活場景「北旗尾笑ㄎㄨㄟ劇場」，創造專屬東海人生命故事的劇場。

枋寮鄉東海社區至今仍保留獨具特色古厝，分別是兼具維多利亞風格謝家古厝、與具傳統形式李家古厝與林家古厝。在老師洪麗雯帶領下，社區長輩與青年透過屏東縣政府文化處補助「114年漫步東海－記憶的延續，從古厝到社區」計畫，認識古厝一磚一瓦、燕尾屋脊，到門聯對句與雕刻裝飾，還蒐集從小到大聽過各種與古厝相關生活故事。

洪麗雯說，原本希望讓社區居民擔任社區古厝導覽解說員，但實際上場，發現大家容易怯場，決定將蒐集的故事改編，讓社區居民以現場演出小短劇的，為遊客帶來不一樣的導覽。

71歲的曾李秀月說，李家古厝就在家門前，但從來沒有特別注意，這次因為參加活動才知道原來李家古厝的建築這麼特別，也才知道現在的孩子都不知道「大厝護龍」就是三合院。

70歲的李秋珠笑說，這次被拉出來參加，沒想到走讀社區古厝後，發現社區古厝旁留的小洞，是給貓進出的洞口，以前都以為是排水使用。

36歲的黃柏鈞提到，東海社區過去較為人所知的特色是午仔魚，但為了讓更多人知道社區也有古厝和在地故事，開啟了這次計畫。沒想到，參加的社區居們實際走讀古厝現場後，喚起許多他們兒時的回憶，更說出了在地鮮為人知小故事，都成為社區故事小劇場演出素材，也成為社區共同文化記憶。

屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會與在地青年黃柏鈞（後排左一）參與社造計畫，藉由文史調查，走訪耆老口中古厝，打造「北旗尾笑ㄎㄨㄟ劇場」，創造專屬東海人生命故事的劇場。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會與在地青年黃柏鈞（後排左一）參與社造計畫，藉由文史調查，走訪耆老口中古厝，打造「北旗尾笑ㄎㄨㄟ劇場」，創造專屬東海人生命故事的劇場。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會與在地青年黃柏鈞（右一）參與社造計畫，展開文史調查，走訪耆老口中古厝，打造「北旗尾笑ㄎㄨㄟ劇場」，創造專屬東海人生命故事的劇場，長輩們收穫滿滿，演出社區故事小聚場。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會與在地青年黃柏鈞（右一）參與社造計畫，展開文史調查，走訪耆老口中古厝，打造「北旗尾笑ㄎㄨㄟ劇場」，創造專屬東海人生命故事的劇場，長輩們收穫滿滿，演出社區故事小聚場。圖／屏東縣政府文化處提供

