高雄捷運岡山路竹延伸線 延至2031年通車

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線因缺工、缺料及自來水管線遷移影響，確定延後通車。議員李亞築批，因捷運施工，岡山尖峰時段塞車2、3公里，工程若延宕黑暗期會加長，捷運局長吳嘉昌證實，高捷原訂2029年通車至湖內，將延兩年完工，相關修正計畫報核中。

高捷紅線目前通車至台鐵岡山火車站，全長11.6公里的岡山路竹延伸線目前分段施工中。吳嘉昌表示，RK2到RK6站的能源調度中心、基樁、自來水管改建及明溝加蓋等工程，預計2029年底完工；RK7到RK8站，省道台1線拓寬工程已完成土建軌道細設招標作業，正協調自來水公司遷管，2031年完工。

議員李亞築指出，年初捷運局還說完工時程不變，沒想到沒幾個月就宣布通車期程延後，目前岡山市區施工路段，尖峰時間塞車2、3公里，工程若延宕黑暗期會加長，施工沿線有很多工廠，大、小車爭道很危險。吳嘉昌回應，捷運局會全力推進進度，施工路段的交通維護會要求統包商至少維持雙向兩車道及一個慢車道通行。

議員張博洋也發現，全市可轉乘輕軌的捷運站、台鐵站，缺乏即時轉乘資訊，通勤族、旅客出站時無法判斷是否能趕上將到站輕軌。

交通局長張淑娟說，各捷運站已設公車轉乘資訊面板，輕軌部分將和高雄捷運公司討論，在市府租用的LED面板上加入輕軌資訊，而台鐵各站點需考量成本問題，會進一步與台鐵協商。