陸客十一長假湧金門 8天逾萬人登島在地業者笑呵呵

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸十一長假帶來觀光熱潮，讓金門島再現熱鬧榮景。根據金門縣政府觀光處統計，10月1日至8日持旅遊簽入境的大陸旅客達1萬0107人次；自去年9月開放陸客來金觀光以來，累計已突破20萬人次（20萬176人），創下小三通復航以來的新高，其效益不僅全面挹注旅宿與交通，也實質嘉惠餐飲、特產、零售等在地產業營收，讓不少業者都「笑呵呵」。

觀光處指出，十一假期期間，經由小三通往返金門、廈門、泉州的旅客共達4萬5774人次，其中大陸旅客2萬2665人次、本國旅客2萬2683人次，比例幾乎各半，往返相當熱絡，這波觀光人潮，帶動住宿、交通、餐飲、特產、零售等行業全面回溫，成為後疫情時代金門觀光最強動能。

「今年十一假期，房間早在9月底就訂滿！」金城鎮一家民宿業者笑說，這波陸客潮不僅住滿房，還順勢推升周邊早餐店、小吃店與伴手禮店的營收，「感覺金門真的人潮搶搶滾，整個活起來了！」。

有餐飲業者指出，這次陸客團多以自由行為主，消費型態較靈活，屬於「窮遊模式」，他們「愛拍照、愛喝手搖飲、也愛品嘗在地小吃」，顯見金門的文化與美食正逐漸成為旅遊亮點。

縣府表示，今年持續深化既有活動，如「中秋博狀元餅」、「島嶼生活節」等，並結合網紅私房景點、偶像劇拍攝場景與戰地祕境等新元素，讓傳統活動在懷舊與創新間展現新生命，這些融合舊時情懷與新潮體驗的策展方向，也吸引不少年輕旅客回流，「一家大小都能玩得盡興」。

為迎接假期高峰，縣府提前透過小紅書宣傳、陸媒行銷推廣及航班協調機制，確保旅客出入境順暢，同時強化治安與交通管理，讓遊客在金門「玩得安心、住得放心」。

觀光處強調，金門的觀光願景不僅是「吸引人潮」，更要讓遊客深度體驗島嶼文化、留下感動記憶，未來將以「文化＋旅遊」為主軸，推動具國際競爭力的全齡化觀光品牌，讓世界看見不一樣的金門。

大陸十一長假帶來觀光熱潮，讓金門島再現熱鬧榮景，10月1日至8日持旅遊簽入境的大陸旅客達1萬0107人次；圖為金城街道的飲料一條街熱鬧的情景。記者蔡家蓁／攝影
大陸十一長假帶來觀光熱潮，讓金門島再現熱鬧榮景，10月1日至8日持旅遊簽入境的大陸旅客達1萬0107人次；圖為金城街道的飲料一條街熱鬧的情景。記者蔡家蓁／攝影
大陸十一長假帶來觀光熱潮，讓金門島再現熱鬧榮景，10月1日至8日持旅遊簽入境的大陸旅客達1萬0107人次；金城街道到處都看起來很熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
大陸十一長假帶來觀光熱潮，讓金門島再現熱鬧榮景，10月1日至8日持旅遊簽入境的大陸旅客達1萬0107人次；金城街道到處都看起來很熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

金門 小三通

