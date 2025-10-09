高市中正、五福、凱旋路口 交安改善工程13日啟動

為改善苓雅區中正、五福、凱旋路口交通安全及順暢，高雄市交通局今天表示，與工務局攜手合作，成功爭取經費，提前啟動交通安全改善工程，將於10月13日動工。

中正、五福、凱旋路口作為高雄市重要交通樞紐，每日行經龐大車流量於此一五岔路口，台鐵原遮斷器拆除後，因路型改變，存在超過40公尺長行人穿越道，讓行人通行備感壓力。

此外，中正路往五福路待轉機車眾多，待轉空間不足導致停等外溢，甚至影響右轉進入凱旋路的行車動線，而機車與行人動線衝突，也增加交通事故風險。

交通局發布新聞稿說明，此次工程將在行人穿越道中間設置安全庇護空間，讓行人可以分兩段通過，大幅縮短每次穿越距離，也避開與轉向車輛動線衝突。

另外，路口東側增設機車直行專用道，調整路口標線與車道配置，增設機車專用道引導車輛往中正路提前靠右、往五福路提前靠左，機車可依號誌直行五福路，無須再兩段式左轉，避免人車動線交織問題。

交通局表示，考量施工期間將對現有交通造成影響，10月13日工程啟動後，路口部分車道將配合縮減，路幅會變得較窄，用路人務必減速慢行、注意路況，並遵循施工告示牌與現場交通人員指揮。