高市中正、五福、凱旋路口 交安改善工程13日啟動
為改善苓雅區中正、五福、凱旋路口交通安全及順暢，高雄市交通局今天表示，與工務局攜手合作，成功爭取經費，提前啟動交通安全改善工程，將於10月13日動工。
中正、五福、凱旋路口作為高雄市重要交通樞紐，每日行經龐大車流量於此一五岔路口，台鐵原遮斷器拆除後，因路型改變，存在超過40公尺長行人穿越道，讓行人通行備感壓力。
此外，中正路往五福路待轉機車眾多，待轉空間不足導致停等外溢，甚至影響右轉進入凱旋路的行車動線，而機車與行人動線衝突，也增加交通事故風險。
交通局發布新聞稿說明，此次工程將在行人穿越道中間設置安全庇護空間，讓行人可以分兩段通過，大幅縮短每次穿越距離，也避開與轉向車輛動線衝突。
另外，路口東側增設機車直行專用道，調整路口標線與車道配置，增設機車專用道引導車輛往中正路提前靠右、往五福路提前靠左，機車可依號誌直行五福路，無須再兩段式左轉，避免人車動線交織問題。
交通局表示，考量施工期間將對現有交通造成影響，10月13日工程啟動後，路口部分車道將配合縮減，路幅會變得較窄，用路人務必減速慢行、注意路況，並遵循施工告示牌與現場交通人員指揮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言