快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

高市中正、五福、凱旋路口 交安改善工程13日啟動

中央社／ 高雄9日電

為改善苓雅區中正、五福、凱旋路口交通安全及順暢，高雄市交通局今天表示，與工務局攜手合作，成功爭取經費，提前啟動交通安全改善工程，將於10月13日動工。

中正、五福、凱旋路口作為高雄市重要交通樞紐，每日行經龐大車流量於此一五岔路口，台鐵原遮斷器拆除後，因路型改變，存在超過40公尺長行人穿越道，讓行人通行備感壓力。

此外，中正路往五福路待轉機車眾多，待轉空間不足導致停等外溢，甚至影響右轉進入凱旋路的行車動線，而機車與行人動線衝突，也增加交通事故風險。

交通局發布新聞稿說明，此次工程將在行人穿越道中間設置安全庇護空間，讓行人可以分兩段通過，大幅縮短每次穿越距離，也避開與轉向車輛動線衝突。

另外，路口東側增設機車直行專用道，調整路口標線與車道配置，增設機車專用道引導車輛往中正路提前靠右、往五福路提前靠左，機車可依號誌直行五福路，無須再兩段式左轉，避免人車動線交織問題。

交通局表示，考量施工期間將對現有交通造成影響，10月13日工程啟動後，路口部分車道將配合縮減，路幅會變得較窄，用路人務必減速慢行、注意路況，並遵循施工告示牌與現場交通人員指揮。

行人 中正路 衝突

延伸閱讀

新北三芝淺水灣環境改善 淨化污水友善戲水場域

日本國民民主黨若與自民黨談組閣　支持組織反對

台南人口最密集 東區中華東路和永康中華路人行道改善動工了

大坪頂遭疑棄置廢棄物 高市府：使用符合規定

相關新聞

陸客十一長假湧金門 8天逾萬人登島在地業者笑呵呵

大陸十一長假帶來觀光熱潮，讓金門島再現熱鬧榮景。根據金門縣政府觀光處統計，10月1日至8日持旅遊簽入境的大陸旅客達1萬0...

屏縣舉辦優良駕駛選拔 投票有機會抽中好禮

屏東縣政府舉辦優良駕駛選拔活動，今年為第3屆，希望能為優良的公共運輸駕駛加油打氣。今天記者會與會業者表示，駕駛都很看重這...

屏東選拔公共運輸優良駕駛 投票抽TPASS暢行券

屏東縣政府重視公共運輸安全與服務品質，攜手屏東客運、高雄客運及捷乘交通，舉辦優良駕駛選拔活動，投票從今天起至31日，參與...

柴山惡搞保育類黑眉錦蛇 登山客恐觸法最重判1年

高雄市有登山客在柴山發現保育類「黑眉錦蛇」，竟捕捉、玩弄，誇張行徑被放上網流傳；市府農業局今天表示，已派員釐清案情，並會...

高捷兩出入口戶外電扶梯沒有遮雨棚 下雨天超級不方便

高市捷運前金站1號出口及捷運苓雅運動園區站3號出口電扶梯未設置遮雨棚，下雨常停機，造成高齡、身障及攜帶大型行李箱遊客不便...

北高雄通勤民眾注意 高捷岡山至湖內將延後2年通車

高雄捷運紅線今年6月通車至岡山站，岡山路竹延伸線施工中，原預計2029年通車至湖內，將延至2031年完工通車。高市捷運工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。