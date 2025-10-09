快訊

屏縣舉辦優良駕駛選拔 投票有機會抽中好禮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦「114年優良駕駛選拔活動」，投票民眾也有機會獲得TPASS 399無限暢行等獎品。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府舉辦優良駕駛選拔活動，今年為第3屆，希望能為優良的公共運輸駕駛加油打氣。今天記者會與會業者表示，駕駛都很看重這個選拔，希望民眾能以投票為優良駕駛讚聲；縣府交旅處表示，參與投票的民眾，也有機會抽中縣府提供的好禮。

屏東縣政府與縣內三大公共運輸業者，屏東客運、高雄客運及捷乘交通，共同舉辦優良駕駛選拔活動，即日起至10月31日止，民眾可採線上或實體投票，為心中的優良駕駛投下支持的一票。

活動將由3家業者共29名駕駛長中進行選拔，將選出金牌駕駛長獎1名、優良駕駛長獎10名、特殊貢獻獎1名，並於12月6日由縣長周春米公開表揚。

交旅處表示，民眾可以至「屏東go交通」粉絲專頁為心中的優良駕駛按讚支持，也可以至屏東、潮州、水門、東港及恆春轉運站5處投票點投票，每個人可重複投票，但僅有一個抽獎資格，投票民眾有機會抽中好禮，包括TPASS 299公車暢行、TPASS 399無限暢行、路上屏安禮盒等。

交旅處長黃國維表示，屏東縣公共運輸搭乘人次現已回復到疫情前近9成。目前屏東縣公車網絡覆蓋率已達98%，班次覆蓋率近8成；現全縣有5座轉運站，明年前還有內埔、墾丁兩座轉運站要動工，公共交通網將更健全，鼓勵民眾多搭乘。

屏東客運表示，公司的駕駛都很重視這個選拔，在舉辦前就不斷詢問並自我推薦，希望有機會獲獎。高雄客運表示，疫情後全台駕駛少了2成，駕駛是很寶貴的資源，舉辦選拔活動對優良駕駛來說是個正面肯定。捷乘交通表示，大眾運輸駕駛是社會上很重要的角色，但重視度一直不高，這個選拔能讓駕駛們被看到並獲得榮譽感。

屏東縣政府舉辦「114年優良駕駛選拔活動」，3家業者希望民眾多投票，為優良的公共運輸駕駛加油打氣。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府舉辦「114年優良駕駛選拔活動」，3家業者希望民眾多投票，為優良的公共運輸駕駛加油打氣。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 投票 公共運輸

