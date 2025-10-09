屏東選拔公共運輸優良駕駛 投票抽TPASS暢行券

屏東縣政府重視公共運輸安全與服務品質，攜手屏東客運、高雄客運及捷乘交通，舉辦優良駕駛選拔活動，投票從今天起至31日，參與者還可抽TPASS暢行券等70份禮品。

屏東縣政府交通旅遊處今天舉行「114年優良駕駛選拔活動」記者會，交旅處長黃國維會中表示，公共運輸駕駛每天載運數以萬計旅客，以專業駕駛技術與認真工作態度，讓乘客能安心抵達目的地；期盼透過優良駕駛選拔，讓表現突出駕駛受到社會肯定，同時藉由乘客熱情投票與支持，成為駕駛們持續守護交通安全、提供優質服務與繼續前行力量。

黃國維說明，活動投票採線上投票及實體投票，民眾可以至「屏東go交通」粉絲專頁為心中的優良駕駛按讚支持，也可至屏東、潮州、水門、東港及恆春轉運站5處投票點投票，皆可重複投票，活動從今天起至10月31日；將會從中選出金牌駕駛長獎1名、優良駕駛長獎10名、特殊貢獻獎1名。

另外，參與投票的民眾皆可參與抽獎活動，好禮包含TPASS 299公車暢行、TPASS 399無限暢行、路上屏安禮盒等共70份好禮，將於11月18日在「屏東go交通」粉絲專頁進行公開抽獎。