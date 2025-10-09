柴山惡搞保育類黑眉錦蛇 登山客恐觸法最重判1年

高雄市有登山客在柴山發現保育類「黑眉錦蛇」，竟捕捉、玩弄，誇張行徑被放上網流傳；市府農業局今天表示，已派員釐清案情，並會同警方辦理，若違反野保法將法辦開罰。

高雄市有登山客在柴山發現保育類「黑眉錦蛇」，竟抓起來把玩逗弄，還把蛇拉長拿登山杖比對，甚至以鐵棍撐開「黑眉錦蛇」嘴巴看牙齒，或將「黑眉錦蛇」掛在脖子上拍照，誇張行徑被人放上網流傳。

對此，高雄市政府農業局今天表示，接獲通報有民眾在柴山地區捕捉、騷擾第三級保育類野生動物「黑眉錦蛇」，農業局已派員釐清案情，並會同警方辦理中。

農業局表示，依據野生動物保育法規定，任意騷擾、虐待保育類野生動物，最高可處1年有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元罰金。

農業局呼籲民眾，從事野外活動時，以尊重生命態度對待野生動物，並與野生動物保持適當距離，不干擾、不接觸野生動物。