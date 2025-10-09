快訊

揮旗唱國歌！垵湖分校連11年遊街 師生國慶遊街超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，全校師生手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，全校師生手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

為慶祝中華民國114年雙十國慶金門縣賢庵國小垵湖分校今日上午舉辦「樂遊后湖，歡慶雙十」國慶遊街活動，全校師生身著粉紅校服，手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，將滿滿的祝福與熱情送進后湖村，成為村莊最熱鬧、最溫馨的風景。

這項活動於上午10點展開，由賢庵國小校長黃芸芸與分校主任黃炳文帶領全校師生，先在校內舉行莊嚴的升旗典禮，再結合雙語與母語教學，讓孩子們用英文與金門話介紹國旗的由來與意義，隨後，師生們出發進入社區遊行，沿途揮旗高呼「中華民國生日快樂！」、「Happy Birthday to the ROC！」聲音響徹后湖巷弄。

孩子們臉上、胸前貼滿國旗貼紙，臉上洋溢笑容，熱情感染沿途村民，許多居民走出家門揮手致意，氣氛熱烈，整個村莊沉浸在歡慶與驕傲中。

分校主任黃炳文表示，這項活動11年，是學校的重要傳統，我們希望透過遊行，讓愛國教育生活化、品格教育在地化，讓孩子們用雙腳去感受、去熱愛自己的家鄉，也讓這份情感代代相傳。

今年遊行的一大亮點，是隊伍中途特別停留在后湖信仰與文化中心～「許氏會元館」，后湖社區發展協會理事許維琛與導覽員許琬琳，為孩子們講述被譽為「金門第一才子」的明代會元許獬的故事，帶領大家認識后湖的歷史風華與在地人物。

許維琛說，看到這些孩子們的到來，真的很高興，讓他們了解自己家鄉出過這麼了不起的人物，能建立他們的自信與光榮感，這是最好的在地文化教育。

垵湖分校學生薛羽紘表示，每年都很期待國慶節的遊行，可以跟同學一起唱歌、製作國旗、揮旗遊行，今天聽了許獬的故事，覺得我們后湖很厲害，長大後我也要像許獬一樣有成就。

校長黃芸芸表示，垵湖分校雖是小型學校，卻以三語教學（國、閩、英）見長，並開辦夜光天使及寒暑假營隊，課程豐富、深受家長好評；連續11年舉辦國慶遊街，不只是慶祝節日，更凝聚了學校與社區的情感，也讓歷史文化在孩子心中生根，成為金門最具人文溫度的教育風景。

慶祝中華民國114年雙十國慶，金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，全校師生身著粉紅校服，手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，將滿滿的祝福與熱情送進后湖村。記者蔡家蓁／攝影
慶祝中華民國114年雙十國慶，金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，全校師生身著粉紅校服，手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，將滿滿的祝福與熱情送進后湖村。記者蔡家蓁／攝影
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，校長黃芸芸（左一）率領全校師生手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌。記者蔡家蓁／攝影
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，校長黃芸芸（左一）率領全校師生手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌。記者蔡家蓁／攝影
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，全校師生手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，小朋友臉上還貼上國旗貼紙。記者蔡家蓁／攝影
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，全校師生手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，小朋友臉上還貼上國旗貼紙。記者蔡家蓁／攝影
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，遊行隊伍中途特別停留在「許氏會元館」，由后湖社區發展協會理事許維琛與導覽員許琬琳，為孩子們講述明代會元許獬的故事，帶領大家認識后湖的歷史人物。記者蔡家蓁／攝影
金門縣賢庵國小垵湖分校今日舉行國慶遊街活動，遊行隊伍中途特別停留在「許氏會元館」，由后湖社區發展協會理事許維琛與導覽員許琬琳，為孩子們講述明代會元許獬的故事，帶領大家認識后湖的歷史人物。記者蔡家蓁／攝影

國旗 國慶 金門

