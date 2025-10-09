聽新聞
0:00 / 0:00
高捷兩出入口戶外電扶梯沒有遮雨棚 下雨天超級不方便
高市捷運前金站1號出口及捷運苓雅運動園區站3號出口電扶梯未設置遮雨棚，下雨常停機，造成高齡、身障及攜帶大型行李箱遊客不便，議員黃文益不滿高捷以投資效益偏低及干擾景觀為由拒設雨遮，要求捷運工程局檢討。捷運局回應，會找捷運公司討論、設法改善。
高市議會今進行交通部門報告及質詢，議員黃文益指出，他接獲市民陳情發現，捷運前金站1號出口及苓雅運動園區站3號出口處的戶外電扶梯都沒有遮雨棚，下雨天乘客出入不便，經詢問高捷公司，竟以投資效益偏低，會造成結構負擔、景觀干擾等因素回應，「暫無增設必要」。
「是乘客量太少不願意投資，還是乘客的生命安全不值得投資？」黃文益質問，捷運凹仔底站戶外電扶梯有雨遮，不僅不會破壞景觀，還吸引很多人打卡，沒道理前金站及苓雅運動園區站不能增設雨遮。此外，這兩處未設雨遮的電扶梯在雨天怕乘客滑倒，常停止使用，其實改走樓梯也同樣有跌倒風險，雨天時讓電扶梯停機是「本末倒置」。
捷運局長吳嘉昌回應，當年紅橘線設計興建時，考量前金站出口是原高市議會，議會是民主殿堂，採取鏤空設計；苓雅運動園區站下面是一個廣場，希望有陽光穿透進來，所以設計為開放性空間。前金站聯開案進行中，未來人潮會更多，顧及氣候變遷下瞬間強降雨與高齡化社會友善空間提供的重要性，會找捷運公司進一步討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言