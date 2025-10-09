高捷兩出入口戶外電扶梯沒有遮雨棚 下雨天超級不方便

高市捷運前金站1號出口及捷運苓雅運動園區站3號出口電扶梯未設置遮雨棚，下雨常停機，造成高齡、身障及攜帶大型行李箱遊客不便，議員黃文益不滿高捷以投資效益偏低及干擾景觀為由拒設雨遮，要求捷運工程局檢討。捷運局回應，會找捷運公司討論、設法改善。

高市議會今進行交通部門報告及質詢，議員黃文益指出，他接獲市民陳情發現，捷運前金站1號出口及苓雅運動園區站3號出口處的戶外電扶梯都沒有遮雨棚，下雨天乘客出入不便，經詢問高捷公司，竟以投資效益偏低，會造成結構負擔、景觀干擾等因素回應，「暫無增設必要」。

「是乘客量太少不願意投資，還是乘客的生命安全不值得投資？」黃文益質問，捷運凹仔底站戶外電扶梯有雨遮，不僅不會破壞景觀，還吸引很多人打卡，沒道理前金站及苓雅運動園區站不能增設雨遮。此外，這兩處未設雨遮的電扶梯在雨天怕乘客滑倒，常停止使用，其實改走樓梯也同樣有跌倒風險，雨天時讓電扶梯停機是「本末倒置」。