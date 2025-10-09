大坪頂遭疑棄置廢棄物 高市府：使用符合規定

快訊

中央社／ 高雄9日電

國民黨高市議員許采蓁指大坪頂山坡地保護區遭棄置廢棄物；高市府今天表示，此為水利局污水工程承攬廠商依法承租暫置場，現場未堆置外來廢棄物，使用符合規定。

許采蓁昨天在議會指出，高雄大坪頂山坡地保護區遭違法開發，不只綠地被挖，更被廢瀝青堆置成山。市長陳其邁回應表示會清查，若涉不法將從嚴查辦。

市府水利局今天新聞稿表示，這是小港區坪北段437地號土地，為水利局污水工程承攬廠商依法承租的暫置場，用於工程期間堆放開挖土方、瀝青刨除料及管材機具，現場未堆置外來廢棄物，使用符合規定。

高市府強調，此非填埋或棄置營建廢棄物情形。現場堆置行為不屬於整地開發，僅需向水利局補正實施簡易水土保持計劃。環保局也要求暫置期間遵守廢清法規定如廢棄物堆置覆蓋、標示等措施，已要求改善。

高市府指出，該地屬都市計畫保護區，與非都市土地使用管制不同。水利局以該地作為污染防治設施工程之臨時堆置使用，屬合法範圍。市府將持續督導並落實環境管理，確保工程施工合法、安全等。

廢棄物 水利局 保護區

相關新聞

屏東選拔公共運輸優良駕駛 投票抽TPASS暢行券

屏東縣政府重視公共運輸安全與服務品質，攜手屏東客運、高雄客運及捷乘交通，舉辦優良駕駛選拔活動，投票從今天起至31日，參與...

柴山惡搞保育類黑眉錦蛇 登山客恐觸法最重判1年

高雄市有登山客在柴山發現保育類「黑眉錦蛇」，竟捕捉、玩弄，誇張行徑被放上網流傳；市府農業局今天表示，已派員釐清案情，並會...

揮旗唱國歌！垵湖分校連11年遊街 師生國慶遊街超吸睛

為慶祝中華民國114年雙十國慶，金門縣賢庵國小垵湖分校今日上午舉辦「樂遊后湖，歡慶雙十」國慶遊街活動，全校師生身著粉紅校...

高捷兩出入口戶外電扶梯沒有遮雨棚 下雨天超級不方便

高市捷運前金站1號出口及捷運苓雅運動園區站3號出口電扶梯未設置遮雨棚，下雨常停機，造成高齡、身障及攜帶大型行李箱遊客不便...

北高雄通勤民眾注意 高捷岡山至湖內將延後2年通車

高雄捷運紅線今年6月通車至岡山站，岡山路竹延伸線施工中，原預計2029年通車至湖內，將延至2031年完工通車。高市捷運工...

高雄高爾夫球場改建「果嶺自然公園」明天啟用 亮點一次看！

高雄市原澄清湖高爾夫球場將蛻變為全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園—果嶺自然公園，象徵高雄綠地新生里程碑，園區面積約...

