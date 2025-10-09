大坪頂遭疑棄置廢棄物 高市府：使用符合規定

國民黨高市議員許采蓁指大坪頂山坡地保護區遭棄置廢棄物；高市府今天表示，此為水利局污水工程承攬廠商依法承租暫置場，現場未堆置外來廢棄物，使用符合規定。

許采蓁昨天在議會指出，高雄大坪頂山坡地保護區遭違法開發，不只綠地被挖，更被廢瀝青堆置成山。市長陳其邁回應表示會清查，若涉不法將從嚴查辦。

市府水利局今天新聞稿表示，這是小港區坪北段437地號土地，為水利局污水工程承攬廠商依法承租的暫置場，用於工程期間堆放開挖土方、瀝青刨除料及管材機具，現場未堆置外來廢棄物，使用符合規定。

高市府強調，此非填埋或棄置營建廢棄物情形。現場堆置行為不屬於整地開發，僅需向水利局補正實施簡易水土保持計劃。環保局也要求暫置期間遵守廢清法規定如廢棄物堆置覆蓋、標示等措施，已要求改善。

高市府指出，該地屬都市計畫保護區，與非都市土地使用管制不同。水利局以該地作為污染防治設施工程之臨時堆置使用，屬合法範圍。市府將持續督導並落實環境管理，確保工程施工合法、安全等。