北高雄通勤民眾注意 高捷岡山至湖內將延後2年通車

高雄捷運紅線今年6月通車至岡山站，岡山路竹延伸線施工中，原預計2029年通車至湖內，將延至2031年完工通車。高市捷運工程局今表示，受缺工缺料及自來水管線遷移影響，RK2（岡山農工）至RK 6（南路竹）、RK7（路竹）到RK8（大湖）整體施工將展延2年完工，相關修正計畫報核中。

岡山RK1站6月30日通車，RK2至RK8岡山路竹延伸線全長11.6公里，往北行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、台鋼科大（南路竹）、路竹市區，湖內區台鐵大湖車站附近，總工程經費約279億元。

高市議會今天進行交通部門業務報告質詢，高市捷運局報告指出，受缺工缺料及自來水管線遷移工程影響，岡山路竹延伸線（第二階段）施工比預計時程展延，兩路段的修正計畫皆在核定中。

捷運工程局長吳嘉昌說明，RK2到RK6正進行能源調度中心、基樁、自來水管改建、明溝加蓋等工程施工，原預計2027年底完工通車，展延2年，2029年底完工通車；RK7到RK8部分，公路局台1線拓寬工程已經完成土建軌道細設招標作業，正在協調自來水公司辦理管線遷移，工期原預計2029年完工、展延至2031年。