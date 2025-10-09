快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

北高雄通勤民眾注意 高捷岡山至湖內將延後2年通車

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高市捷運工程局長吳嘉昌赴議會工作報告，說明岡山路竹延伸線施工受缺工缺料及自來水管理遷移影響，2A（RK2到RK6）及2B（RK7到RK8）兩工程的完工時程都會延後。圖／取自高市議會網站
高市捷運工程局長吳嘉昌赴議會工作報告，說明岡山路竹延伸線施工受缺工缺料及自來水管理遷移影響，2A（RK2到RK6）及2B（RK7到RK8）兩工程的完工時程都會延後。圖／取自高市議會網站

高雄捷運紅線今年6月通車至岡山站，岡山路竹延伸線施工中，原預計2029年通車至湖內，將延至2031年完工通車。高市捷運工程局今表示，受缺工缺料及自來水管線遷移影響，RK2（岡山農工）至RK 6（南路竹）、RK7（路竹）到RK8（大湖）整體施工將展延2年完工，相關修正計畫報核中。

岡山RK1站6月30日通車，RK2至RK8岡山路竹延伸線全長11.6公里，往北行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、台鋼科大（南路竹）、路竹市區，湖內區台鐵大湖車站附近，總工程經費約279億元。

高市議會今天進行交通部門業務報告質詢，高市捷運局報告指出，受缺工缺料及自來水管線遷移工程影響，岡山路竹延伸線（第二階段）施工比預計時程展延，兩路段的修正計畫皆在核定中。

捷運工程局長吳嘉昌說明，RK2到RK6正進行能源調度中心、基樁、自來水管改建、明溝加蓋等工程施工，原預計2027年底完工通車，展延2年，2029年底完工通車；RK7到RK8部分，公路局台1線拓寬工程已經完成土建軌道細設招標作業，正在協調自來水公司辦理管線遷移，工期原預計2029年完工、展延至2031年。

2023年底動工的高捷黃線也因原物料上漲及整體經費增加等因素施工延宕，原預計2028年完工，延後至2032年局部通車、2034年全線通車。

高捷已經通車至岡山，岡山北延路竹共設7站，終點站位於湖內，整體工程將延長至2031年通車。圖／高市捷運局提供
高捷已經通車至岡山，岡山北延路竹共設7站，終點站位於湖內，整體工程將延長至2031年通車。圖／高市捷運局提供
高捷岡山延伸路竹線施工中，受缺工缺料等因素影響工程延宕，要等到2031年完才能從岡山通車至湖內。記者徐白櫻／攝影
高捷岡山延伸路竹線施工中，受缺工缺料等因素影響工程延宕，要等到2031年完才能從岡山通車至湖內。記者徐白櫻／攝影

岡山 高雄捷運

延伸閱讀

陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

永豐銀獲准進駐高雄專區

苑裡鎮公民街交通瓶頸 斥資3890萬拓寬今天歡喜通車

相關新聞

北高雄通勤民眾注意 高捷岡山至湖內將延後2年通車

高雄捷運紅線今年6月通車至岡山站，岡山路竹延伸線施工中，原預計2029年通車至湖內，將延至2031年完工通車。高市捷運工...

高雄高爾夫球場改建「果嶺自然公園」明天啟用 亮點一次看！

高雄市原澄清湖高爾夫球場將蛻變為全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園—果嶺自然公園，象徵高雄綠地新生里程碑，園區面積約...

高雄鼠患橫行 「搶食物、陪逛街」

高雄商圈、市場到夜市近年鼠患嚴重，新堀江日前更被拍到老鼠在垃圾桶旁竄行，被形容「老鼠跟著人一起逛街」，另百貨公司、餐廳、...

高市府擬推鐵路立體化 拚解楠梓陸橋沉痾

高雄市政府斥資1990萬元進行楠梓、橋頭段鐵路立體化可行性評估，全長11.95公里，新增青埔、楠梓園區2座車站，同時減去...

高雄「楠梓百慕達」改善 將讓機車上橋

高雄楠梓陸橋實施汽機車分流，機車需走蜿蜒地下道、途經4個出口，本地人和外地客都常迷路，被稱為「楠梓百慕達」，市府多年來進...

防申請補助弊案！金門縣府採新制 要全面透明、不定期抽查

金門縣政府先前爆出有縣議員關係人申請補助，疑似違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條，引發外界關注。為了補起制度漏洞，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。