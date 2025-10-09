高雄高爾夫球場改建「果嶺自然公園」明天啟用 亮點一次看！

高雄市原澄清湖高爾夫球場將蛻變為全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園—果嶺自然公園，象徵高雄綠地新生里程碑，園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規畫超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，整體規模相當於高雄美術館園區外圍的2.3倍，將於明日10月10日開放。

果嶺自然公園過去受限於球場用途，大眾無法入內使用，去年市府依法收回與整備，轉化為人民共享空間，結合澄清湖風景區成為高雄最大規模都會綠洲。公園處表示，果嶺公園依循原18洞球道重新規畫，一號果嶺荷花池花葉交織，水鳥悠遊其間，十五號果嶺稜線高地，常見大冠鷲盤旋；十八號果嶺舊發球台改建為觀景平台，可遠眺北大武山與柴山；十號果嶺景觀湖畔則以落羽松與湖水倒影交織，成為最具人氣的拍照亮點。

工務局目前已整修澄清湖西岸道路、環湖步道並新設連接後門口人行道，近期則接力完成果嶺公園八德南路停車場改造、松藝路排水景觀改造、果嶺公園聯外通道（球場路至松藝路）新闢及球場路、圓山北路路面改善，目前道工處正積極興建文前路湖畔步道、著手改善大埤路人行環境，以及水利局將於環湖路建置實體人行道。

公園處補充，園內保存2658株樹木，包括七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹等，並逐一建立健康檔案，設施設計強調自然友善與循環利用，例如將倒木再製為原木座椅，散布於園區各處，營造出輕鬆自在的休憩氛圍。為讓民眾在安全舒適的環境中親近自然，園區內禁止高爾夫等擊球、燃火或施放爆竹煙火並禁止寵物進入園區，也請勿露營或攀爬樹木。

此外，由於地形多丘陵坡道，若騎乘自行車、滑板或直排輪等工具，容易因起伏不平而生危險，因此亦禁止入園。市府呼籲市民共同遵守規範，讓果嶺自然公園成為最宜人的休憩場域。

交通部分，民眾搭乘大眾運輸至澄清湖，可沿圓山路、松藝路步行即可到達果嶺公園10號人行入口；或由八德南路停車場、雙湖森林公園步道進入。鄰近澄清湖、正修科技大學及圓山大飯店也已設YouBike據點。

交通局在假日期間特闢駛黃2果嶺公園接駁線於澄清湖大門口提供往返果嶺公園的接駁車服務，營運時間為假日09:00至19:00，每20分鐘一班，收取一段票費用。沿途設有「圓山站」中途停靠，鄰近圓山飯店網球場停車場。