高雄鼠患橫行 「搶食物、陪逛街」

高雄商圈、市場到夜市近年鼠患嚴重，新堀江日前更被拍到老鼠在垃圾桶旁竄行，被形容「老鼠跟著人一起逛街」，另百貨公司、餐廳、捷運也相繼出現鼠蹤，市民憂心漢他病毒等疾病傳布，民代批市府處理消極，建議仿國外強制垃圾減量等手段，杜絕鼠患。

衛生局回應，近3年高市共出現3例漢他病毒病例，確與鼠類環境風險有關，已要求市場、攤集場、夜市、商場管理人與使用者主動清垃圾、密封食物並加蓋，並以漂白水消毒環境，也配合環保局大規模清消，並監測鼠害。

議員許采蓁昨質詢引用今年科學前線期刊研究，指城市升溫，全球16座城市有11座鼠患惡化，紐約為此強制垃圾減量，設鼠患緩解區，施放絕育藥物，結果通報數下降2成，緩解區更下降45%，成效顯著。但高市府忽略國際經驗，僅依賴滅鼠藥，消極被動。

近一年來，高雄爆發多起鼠患事件，今年2月，民眾在一家百貨公司火鍋店用餐時突有老鼠竄出；三民區某國中今年5月也爆發鼠患，師生上課膽戰心驚。新興區振成里長陳敏夫說，鼠患問題至少2年以上，中山、忠孝、中央公園都可見鼠蹤，夜市甚至有老鼠跳上料理台叼走海鮮。

新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗透露，當地舊電影院拆除後，空地成為鼠群藏身處，「環保單位的投藥根本沒有用」，店家多自費請清潔公司防治。大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，全市31個商圈都定期使用黏鼠板、捕鼠籠與少量藥劑防鼠，但老鼠繁殖力極強，單靠商圈自身力量難以壓制，須由全民一起防治。