高雄鼠患橫行 「搶食物、陪逛街」

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺／高雄報導
高市各商圈市場近年陸續出現鼠患，新堀江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳餐飲業也持續遭檢舉有老鼠出沒。圖／讀者提供
高市各商圈市場近年陸續出現鼠患，新堀江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳餐飲業也持續遭檢舉有老鼠出沒。圖／讀者提供

高雄商圈、市場到夜市近年鼠患嚴重，新堀江日前更被拍到老鼠在垃圾桶旁竄行，被形容「老鼠跟著人一起逛街」，另百貨公司、餐廳、捷運也相繼出現鼠蹤，市民憂心漢他病毒等疾病傳布，民代批市府處理消極，建議仿國外強制垃圾減量等手段，杜絕鼠患。

衛生局回應，近3年高市共出現3例漢他病毒病例，確與鼠類環境風險有關，已要求市場、攤集場、夜市、商場管理人與使用者主動清垃圾、密封食物並加蓋，並以漂白水消毒環境，也配合環保局大規模清消，並監測鼠害。

議員許采蓁昨質詢引用今年科學前線期刊研究，指城市升溫，全球16座城市有11座鼠患惡化，紐約為此強制垃圾減量，設鼠患緩解區，施放絕育藥物，結果通報數下降2成，緩解區更下降45%，成效顯著。但高市府忽略國際經驗，僅依賴滅鼠藥，消極被動。

近一年來，高雄爆發多起鼠患事件，今年2月，民眾在一家百貨公司火鍋店用餐時突有老鼠竄出；三民區某國中今年5月也爆發鼠患，師生上課膽戰心驚。新興區振成里長陳敏夫說，鼠患問題至少2年以上，中山、忠孝、中央公園都可見鼠蹤，夜市甚至有老鼠跳上料理台叼走海鮮。

新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗透露，當地舊電影院拆除後，空地成為鼠群藏身處，「環保單位的投藥根本沒有用」，店家多自費請清潔公司防治。大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，全市31個商圈都定期使用黏鼠板、捕鼠籠與少量藥劑防鼠，但老鼠繁殖力極強，單靠商圈自身力量難以壓制，須由全民一起防治。

高雄市 夜市 老鼠 漢他病毒

相關新聞

高雄「楠梓百慕達」改善 將讓機車上橋

高雄楠梓陸橋實施汽機車分流，機車需走蜿蜒地下道、途經4個出口，本地人和外地客都常迷路，被稱為「楠梓百慕達」，市府多年來進...

高雄鼠患橫行 「搶食物、陪逛街」

高雄商圈、市場到夜市近年鼠患嚴重，新堀江日前更被拍到老鼠在垃圾桶旁竄行，被形容「老鼠跟著人一起逛街」，另百貨公司、餐廳、...

高市府擬推鐵路立體化 拚解楠梓陸橋沉痾

高雄市政府斥資1990萬元進行楠梓、橋頭段鐵路立體化可行性評估，全長11.95公里，新增青埔、楠梓園區2座車站，同時減去...

防申請補助弊案！金門縣府採新制 要全面透明、不定期抽查

金門縣政府先前爆出有縣議員關係人申請補助，疑似違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條，引發外界關注。為了補起制度漏洞，縣...

廢棄物天堂？議員揭高雄廠商非法輸出廢棄物 陳其邁：嚴查未怠惰

國民黨高雄市議員白喬茵今天表示，高雄某廢棄物清除業者長期非法貯存、處置廢棄物，更將廢棄物出口至東南亞。高雄市長陳其邁表示...

高雄盜採砂石變藍綠攻防 不滿藍營影射綠委賴瑞隆、里長提告了

國民黨柯志恩與高市議會國民黨團昨開記者會，指控美濃盜砂集團周姓犯嫌的前妻、美濃永和里長周銹玉在民進黨立委賴瑞隆競選團隊服...

