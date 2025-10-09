高市府擬推鐵路立體化 拚解楠梓陸橋沉痾

高雄市政府斥資1990萬元進行楠梓、橋頭段鐵路立體化可行性評估，全長11.95公里，新增青埔、楠梓園區2座車站，同時減去8處平交道，解決地面行車交織困擾，明年啟動綜合規畫和環境影響評估後，可望2030年動工，2041年底通車，從根本解決「楠梓百慕達」沉痾。

交通局表示，台鐵楠梓至橋頭段立體化計畫，可消除屏山巷、高楠公路1003巷、楠梓路、球場路、興糖路17巷、糖廠路、橋燕路、筆秀路等8處平交道，取消3座陸橋、1座捷道，另增設2座通勤車站，能健全路網，讓人員通勤更方便。

議員黃文志說，平面鐵路分割東西向道路，造成楠梓陸橋百慕達幻象，長久困擾台1線用路人，也阻礙地區發展，橋科長期無法與台1線銜接、楠梓科技產業園區聯外道路，只有10公尺寬的民族路1003巷可往東行駛，且現有道路與平交道有3處交會，重車變多時，鐵路阻礙交通的瓶頸更嚴重，「鐵路立體化勢在必行」。

台鐵楠梓至橋頭段立體化計畫最早由立委邱志偉提出，其中青埔站將與高雄捷運紅線、紫線交會。可行性評估期末報告原訂今年4月前完成，但工程牽涉震動值，恐影響台積電高雄廠運作，而橋頭段與日治糖廠古蹟房舍地點衝突，需評估如何兼顧古蹟與施工，因此期末報告出爐期程延至今年底。