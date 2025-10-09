聽新聞
0:00 / 0:00

高市府擬推鐵路立體化 拚解楠梓陸橋沉痾

聯合報／ 記者宋原彰石秀華／高雄報導
楠梓陸橋因採汽機車分流、減少號誌管制，汽車可直行上陸橋，機車只能走專用道，需繞行數個彎道、地下道，蜿蜒路線加上多達4個方向出口，被外界形容是「楠梓百慕達」。圖／高雄市交通局提供
楠梓陸橋因採汽機車分流、減少號誌管制，汽車可直行上陸橋，機車只能走專用道，需繞行數個彎道、地下道，蜿蜒路線加上多達4個方向出口，被外界形容是「楠梓百慕達」。圖／高雄市交通局提供

高雄市政府斥資1990萬元進行楠梓、橋頭段鐵路立體化可行性評估，全長11.95公里，新增青埔、楠梓園區2座車站，同時減去8處平交道，解決地面行車交織困擾，明年啟動綜合規畫和環境影響評估後，可望2030年動工，2041年底通車，從根本解決「楠梓百慕達」沉痾。

交通局表示，台鐵楠梓至橋頭段立體化計畫，可消除屏山巷、高楠公路1003巷、楠梓路、球場路、興糖路17巷、糖廠路、橋燕路、筆秀路等8處平交道，取消3座陸橋、1座捷道，另增設2座通勤車站，能健全路網，讓人員通勤更方便。

議員黃文志說，平面鐵路分割東西向道路，造成楠梓陸橋百慕達幻象，長久困擾台1線用路人，也阻礙地區發展，橋科長期無法與台1線銜接、楠梓科技產業園區聯外道路，只有10公尺寬的民族路1003巷可往東行駛，且現有道路與平交道有3處交會，重車變多時，鐵路阻礙交通的瓶頸更嚴重，「鐵路立體化勢在必行」。

台鐵楠梓至橋頭段立體化計畫最早由立委邱志偉提出，其中青埔站將與高雄捷運紅線、紫線交會。可行性評估期末報告原訂今年4月前完成，但工程牽涉震動值，恐影響台積電高雄廠運作，而橋頭段與日治糖廠古蹟房舍地點衝突，需評估如何兼顧古蹟與施工，因此期末報告出爐期程延至今年底。

高雄市 高雄捷運 環評 台積電

延伸閱讀

10多輛機車闖平交道 他被檢舉罰6萬7500元 法官以一理由撤銷 再犯要罰

協助台積備地 國科會兩大案並進

香港師傅開的手工港點！近期超夯 高雄「港式點心」厲害店再加一 想吃最好先訂位

高CP值「499元壽司吃到飽」！爭鮮旗下「MAGiC TOUCH」3門市限定、暢吃40元品項 不是大胃王也能吃回本

相關新聞

高雄「楠梓百慕達」改善 將讓機車上橋

高雄楠梓陸橋實施汽機車分流，機車需走蜿蜒地下道、途經4個出口，本地人和外地客都常迷路，被稱為「楠梓百慕達」，市府多年來進...

高雄鼠患橫行 「搶食物、陪逛街」

高雄商圈、市場到夜市近年鼠患嚴重，新堀江日前更被拍到老鼠在垃圾桶旁竄行，被形容「老鼠跟著人一起逛街」，另百貨公司、餐廳、...

高市府擬推鐵路立體化 拚解楠梓陸橋沉痾

高雄市政府斥資1990萬元進行楠梓、橋頭段鐵路立體化可行性評估，全長11.95公里，新增青埔、楠梓園區2座車站，同時減去...

防申請補助弊案！金門縣府採新制 要全面透明、不定期抽查

金門縣政府先前爆出有縣議員關係人申請補助，疑似違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條，引發外界關注。為了補起制度漏洞，縣...

廢棄物天堂？議員揭高雄廠商非法輸出廢棄物 陳其邁：嚴查未怠惰

國民黨高雄市議員白喬茵今天表示，高雄某廢棄物清除業者長期非法貯存、處置廢棄物，更將廢棄物出口至東南亞。高雄市長陳其邁表示...

高雄盜採砂石變藍綠攻防 不滿藍營影射綠委賴瑞隆、里長提告了

國民黨柯志恩與高市議會國民黨團昨開記者會，指控美濃盜砂集團周姓犯嫌的前妻、美濃永和里長周銹玉在民進黨立委賴瑞隆競選團隊服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。