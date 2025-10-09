高雄「楠梓百慕達」改善 將讓機車上橋

高雄楠梓陸橋實施汽機車分流，機車需走蜿蜒地下道、途經4個出口，本地人和外地客都常迷路，被稱為「楠梓百慕達」，市府多年來進行標誌和道路標線改善未有成效，經地方多年爭取，決定斥資1200萬元改善橋面，允許「機車上橋」，讓機車不再迷航。

交通局規畫以削切分隔島、復舊及拓寬機車道增設號誌等方式，使機車可直接上楠梓陸橋。再透過彩色鋪面、快慢車道緣石，保障汽機車行駛安全，改善總經費1200萬元，由市府自籌216萬元，內政部國土署補助款984萬元，預訂於明年7月完工。

楠梓陸橋位於楠梓、橋頭及仁武3區交界，跨越後勁溪和縱貫鐵路，匯集省道台1線（高楠公路）、楠梓新路、加昌路和楠陽路等車流，市府為維護行車安全，兼顧行車效率，採汽機車分流，汽車可上陸橋，走專用道的機車則需繞行數個彎道、地下道，路線蜿蜒加上多達4個出口，用路人常迷向，被形容為「楠梓百慕達」。

不只機車行經此地易迷航，汽車族也「霧煞煞」，記者找外地人實地測試，從民族一路繞進「楠梓百慕達」前往楠梓火車站，近轉彎處的道路上雖有指示牌顯示「往東是楠梓車站、往西是楠梓加工區」，但轉彎後再走近百公尺到道路分叉口才有分向指示牌，且標示不甚清楚，外地人根本來不及反應，導致誤上南陽橋，走錯路，直呼真的搞不清楚東西南北，難怪叫「百慕達」。

議員白喬茵表示，過去即建議開放機車上橋，因此樂見交通局願做改變，但目前南北向陸橋皆有交流道通往東向楠陽路，開放機車上橋要有配套，才能避免動線交織引發交通事故。議員張博洋則說，此次優化台1線南北向機車路線，但橋上動線規畫需確實，同時加速爭取楠梓鐵路立體化，才能徹底解決百慕達迷航問題。