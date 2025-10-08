防申請補助弊案！金門縣府採新制 要全面透明、不定期抽查

金門縣政府先前爆出有縣議員關係人申請補助，疑似違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條，引發外界關注。為了補起制度漏洞，縣府昨日召開檢討會議，由秘書長張瑞心主持，會中達成共識，縣府將全面強化補助資訊公告、身分關係揭露與事後公開等機制，並啟動內控覆核及不定期抽查，以確保制度落實。

這場會議監察院派員也列席指導，包括縣議員洪成發、唐麗輝、許大鴻、王國代、董森堡等人也到場關切，展現府會共同推動制度改革的決心。

張瑞心致詞表示，此次會議源於監察院9月初調查指出縣府在《利益衝突迴避法》執行上存在疏漏，縣長陳福海已指示政風處迅速檢討並提出改進方案，展現縣府推動依法行政的決心。

政風處報告指出，目前執行《利衝法》第14條面臨五大挑戰，首先是補助缺乏明確法源，部分單位只憑慣例或個案裁量；其次是補助資訊未依規公告，甚至和身分揭露混為一談；第三是採購流程存在風險，有單位以「限制性招標」向關係人採購；第四是申請階段關係人未事前揭露，多因不熟悉法令；最後是補助或決標後，未在30天內公開關係人資料。

會議中提出《金門縣政府執行公職人員利益衝突迴避法第14條應行注意事項》草案，擬建立四大制度化措施：補助資訊事前公告：統一公告範本，明確揭示補助項目、申請期間、資格條件、審查方式、補助金額與預算上限。身分關係事前揭露：將「身分關係聲明書／揭露表」納入補助申請與招標文件，從源頭提醒。審查與補正機制：承辦人須進行形式審查，如未揭露須通知補正。與事後公開與抽查：補助核定或決標後30日內上傳監察院系統，並納入主管覆核與政風抽查。

監察院對縣府的積極作為表達肯定，並提出5項建議，包括：將公營事業也納入適用範圍、修正部分法律用詞以免混淆、在說明欄增加具體案例協助基層承辦人理解、針對小額採購也納入揭露機制，以及統一使用監察院平台以確保資料一致性、安全性與長期保存。