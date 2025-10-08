廢棄物天堂？議員揭高雄廠商非法輸出廢棄物 陳其邁：嚴查未怠惰

國民黨高雄市議員白喬茵今天表示，高雄某廢棄物清除業者長期非法貯存、處置廢棄物，更將廢棄物出口至東南亞。高雄市長陳其邁表示，市府一律嚴查，涉及不法就移送，絕不寬貸。

白喬茵今天質詢時表示，高雄市再度淪為「廢棄物天堂」，某廢棄物清除業者長期非法貯存並處置廢棄物，市府環保局僅多次以最低罰則裁罰，「環保局不僅縱容不法、怠惰，更助長業者將廢棄物非法出口至東南亞，高雄淪為國際笑柄。」

白喬茵表示，整起案件直到新北地檢署介入調查，才在今年6月曝光，不法集團獲利近新台幣4954萬元，但直到今天涉案工廠仍持續運作。今早服務團隊到現場還拍到機具運作，持續進行廢棄物貯存、破碎，明顯違法。

陳其邁答詢表示，根據資料環保局多次開罰，這就不是怠惰，至於罰鍰輕或重仍要看具體事實，市府都是秉持嚴查嚴辦，若涉及不法就是移送，事實上此事件不只有一家公司，除了新北地檢署調查的此公司外，高市府當時也移送了另一家公司。

白喬茵也說，高市環保局去年12月即掌握該公司涉非法輸出行為，卻僅以12萬元行政罰了事。最後是新北地檢署統籌指揮，偕同新北、嘉義及彰化環保局聯合偵辦、最後起訴，事件才曝光，「在跨縣市聯合偵查時未被召集協助」，恐怕外界早已懷疑市府內部可能有內鬼。

陳其邁也回應，針對此案高雄市環保局有多次依法稽查開罰紀錄，這也代表環保局沒有怠惰，不像過去前市長韓國瑜時，不論在區域計畫法及土石採取法等都沒有開罰紀錄。白喬茵對於陳其邁提及韓國瑜任內狀況，當下以離席表達立場。