快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

廢棄物天堂？議員揭高雄廠商非法輸出廢棄物 陳其邁：嚴查未怠惰

中央社／ 高雄8日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照

國民黨高雄市議員白喬茵今天表示，高雄某廢棄物清除業者長期非法貯存、處置廢棄物，更將廢棄物出口至東南亞。高雄市長陳其邁表示，市府一律嚴查，涉及不法就移送，絕不寬貸。

白喬茵今天質詢時表示，高雄市再度淪為「廢棄物天堂」，某廢棄物清除業者長期非法貯存並處置廢棄物，市府環保局僅多次以最低罰則裁罰，「環保局不僅縱容不法、怠惰，更助長業者將廢棄物非法出口至東南亞，高雄淪為國際笑柄。」

白喬茵表示，整起案件直到新北地檢署介入調查，才在今年6月曝光，不法集團獲利近新台幣4954萬元，但直到今天涉案工廠仍持續運作。今早服務團隊到現場還拍到機具運作，持續進行廢棄物貯存、破碎，明顯違法。

陳其邁答詢表示，根據資料環保局多次開罰，這就不是怠惰，至於罰鍰輕或重仍要看具體事實，市府都是秉持嚴查嚴辦，若涉及不法就是移送，事實上此事件不只有一家公司，除了新北地檢署調查的此公司外，高市府當時也移送了另一家公司。

白喬茵也說，高市環保局去年12月即掌握該公司涉非法輸出行為，卻僅以12萬元行政罰了事。最後是新北地檢署統籌指揮，偕同新北、嘉義及彰化環保局聯合偵辦、最後起訴，事件才曝光，「在跨縣市聯合偵查時未被召集協助」，恐怕外界早已懷疑市府內部可能有內鬼。

陳其邁也回應，針對此案高雄市環保局有多次依法稽查開罰紀錄，這也代表環保局沒有怠惰，不像過去前市長韓國瑜時，不論在區域計畫法及土石採取法等都沒有開罰紀錄。白喬茵對於陳其邁提及韓國瑜任內狀況，當下以離席表達立場。

廢棄物 環保局 白喬茵 陳其邁

延伸閱讀

【重磅快評】猛嗆柯志恩自盜自演 不能說賴瑞隆關係匪淺？

美濃農地盜採案 高市府：跨局處巡查嚴查違法

陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜

台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

相關新聞

高雄鼠患問題嚴重「新堀江滿地竄行」 議員籲仿效國外經驗

高雄市各商圈、市場近年陸續出現鼠患，新崛江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳也持續遭檢舉有老鼠出沒，引發漢...

廢棄物天堂？議員揭高雄廠商非法輸出廢棄物 陳其邁：嚴查未怠惰

國民黨高雄市議員白喬茵今天表示，高雄某廢棄物清除業者長期非法貯存、處置廢棄物，更將廢棄物出口至東南亞。高雄市長陳其邁表示...

高雄盜採砂石變藍綠攻防 不滿藍營影射綠委賴瑞隆、里長提告了

國民黨柯志恩與高市議會國民黨團昨開記者會，指控美濃盜砂集團周姓犯嫌的前妻、美濃永和里長周銹玉在民進黨立委賴瑞隆競選團隊服...

萬丹紅豆發芽綠鬣蜥大舉出沒 徐富癸送卓揆蜥蜴玩偶要幫忙「抗蜥」

屏東縣萬丹鄉生產的紅豆全國知名，目前正值播種發芽期，綠鬣蜥也大舉出動吃掉農民心血。目前萬丹鄉「獵龍大戰」已開打，每晚上能...

高雄國賓飯店改建案環評處分維持有效 鄰戶訴願聲請均遭駁回

高雄國賓飯店改建案，經鄰近住戶提起訴願與停止執行聲請，近日環境部與高雄高等行政法院均已駁回，對此，大陸建設強調，確認本案...

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

高雄市農地填埋廢棄物、非法傾倒連環爆，如今連保護區也失守。市議員許采蓁今出示空拍圖，大坪頂露營區旁一處保護區，2020年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。