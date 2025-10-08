綠鬣蜥屏東移除9萬多隻 教育訓練9日開放報名共6場次800名額

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府聘請廠商協助移除綠鬣蜥，夜間綠鬣蜥活動力降低，也會利用晚間捕捉。記者劉學聖／攝影
外來種綠鬣蜥氾濫成災，屏東縣政府開設2026年綠鬣蜥移除教育訓練課程，6場次共800個名額，滿18歲戶籍設屏東縣民眾都可報名參加，10月9日上午10時起開放網路報名，確保民眾合法、安全執行移除作業。

屏東縣府農業處指出，綠鬣蜥移除教育訓練課程採取一年要受訓一次，取得獵人證，課程內容會說明綠鬣蜥生態知識與林保署移除指引的操過規範，共規畫6場次共800名額，日期分別在10月22、23、30日與31日，1場在恆春鎮公所大禮堂、1場在潮州鎮聯合辦公大樓，1場在新園鄉農會肥料倉庫，1場在屏東縣勞青處304階梯教室，另兩場在屏東縣政府南棟301會議室。

農業處表示，屏東縣至今綠鬣蜥移除數量9萬0462隻，今年會破10萬隻，移除數量將創新高。民眾要若要移除綠鬣蜥，必須要參加農業處舉辦的受訓取得合格的狩獵勝才能參與移除，效期一年，每年都要參加受訓。

2026年綠鬣蜥移除教育訓練課程，農業處表示，採取網路報名，10月9日起請民眾到屏東縣府農業處網站，從最新消息內點擊連結報名。另外提醒民眾要提高警覺，切勿輕信非縣府公告的訓練或報名訊息，如在網路或社群平台看見相關資訊，要立即向縣府查證，以免遭受不實訊息誤導甚至受騙。

農業處表示，根據林保署發布的獎勵額度，完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥並將移除資料上傳APP，吻肛長30公分以上可領取250元農會禮券，未達30公分可領取100元農會禮券。

今年截至10月，屏東縣已累計移除綠鬣蜥9萬0462隻，其中從今年5月起完訓後民眾投入移除工作，累計移除數量達超過6萬隻，顯示民眾參與成為縣府推動移除工作助力，也請縣民踴躍參與訓練，成為守護屏東在地生態夥伴。

2026年綠鬣蜥移除教育訓練報名網址，10月9日上午10時起開放報名，網址：https://ehost.leashen.com/iguana2026/

綠鬣蜥入侵民宅，民宅旁的大樹、一旁水池，都是綠鬣蜥棲息的場域，屏東縣府聘請廠商協助移除綠鬣蜥。記者劉學聖／攝影
