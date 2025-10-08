屏東綠鬣蜥移除課程限額800人 9日開始報名

屏東縣自今年5月加入綠鬣蜥移除課程完訓民眾，移除量累積逾5萬隻，顯示民眾參與成為助力，縣府舉辦「115年綠鬣蜥移除教育訓練課程」，共6場次、800個名額，明天開始報名。

屏東縣政府今天新聞稿表示，今年統計至10月，全縣已累計移除綠鬣蜥8萬4471隻，其中自今年5月起完訓民眾投入移除工作後，累計移除數量就達5萬9174隻，顯示民眾參與已成為推動移除工作助力。

縣府農業處長鄭永裕表示，「115年綠鬣蜥移除教育訓練課程」共規劃6場次、800個名額，年滿18歲戶籍設籍屏東縣民眾皆可報名參加。課程內容將說明綠鬣蜥生態知識及林保署移除指引操作規範，確保民眾合法、安全執行移除作業。

鄭永裕說明，訓練課程在今年10月22、23、30、31日舉行，恆春、新園、潮州各1場及屏東市3場，均採網路報名，9日上午10時就可透過掃描QR Code或至屏東縣政府農業處網站「最新消息」內連結報名。

農業處提及，依據林保署發布獎勵額度，完訓民眾持捕獲綠鬣蜥並將移除資料上傳APP，吻肛長30公分以上可領取250元禮券，未達30公分可領取100元禮券。報名網址https://ehost.leashen.com/iguana2026/。