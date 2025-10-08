揹媽祖上北大武山！阿猴媽祖行腳百里 全程不放鞭炮不燒金紙

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
慈鳳宮的媽祖安坐在特製的揹轎。記者劉星君／攝影
屏東阿猴媽祖慈鳳宮迄今約300年，慈鳳宮阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原今年接任董事長後，籌辦「揹媽祖上北大武」，從11月4到8日，從屏東市慈鳳宮出發，全程步行逾百公里，一路上不燒金紙、不放鞭炮，也開啟族群與信仰連結。

「山神、海神的千年一遇！」鄭清原也是屏東縣議員，他說，從慈鳳宮出發走到泰武鄉山林教育中心，再從山林教育中心走到檜谷山莊時，會經過大武山牌樓，此時會由排灣族長老祭司為揹有媽祖登山的勇士加持，檜谷山莊走到北大武山登頂，登頂後再回到山林教育中心，在走下山回到慈鳳宮，全程逾百里，首次舉辦，創造原住民與漢民族信仰的交流。

鄭清原說，這次不會留下任何垃圾，會把把所有垃圾帶下山，淨山、愛山精神舉辦活動，也祈求風調雨順，五穀豐收，為台灣走出平安、走出光明。

導演麥覺民說，台灣最珍貴是多元族群、多元文化，現在最重要是大家族群融合，文化交流，揹媽祖上北大武非常有意義，媽祖信仰深入全台灣，他之前去到太平山，也有媽祖遶境，過去林業人員在山上工作，也會迎媽祖，像是金瓜石、坪林、石碇等，媽祖早已深入民間信仰

麥覺民說，希望這次全程記錄下來跟大家分享，他過去也紀錄北大武山成年禮、也跟排灣族長老上北大武山拍攝祈福等，北大武山是全台灣人的聖山，一起維護山林，不只是登山健行，也是環保、族群融合、文化交流，讓大家更認識這塊土地。

「信仰與文化的同行！」泰武鄉長潘明福感動說，「揹媽祖上北大武山」不只是壯舉，也是一段動人的文化旅程，北大武山是排灣族心中的聖山，是祖靈守護的所在，也讓山與海、族群與信仰、在此刻產生連結。將這份信仰登山精神，延伸到地方的發展與觀光，泰武鄉將在11月8、9日在吾拉魯滋舉辦咖啡文化趣味生活節。

慈鳳宮阿猴媽祖文教基金會指出，活動分登山組，青年軍與香燈腳，其中登山組須有登過百岳經驗者，登記102人已額滿，青年組、香燈腳都還有名額，歡迎報名，報名截止日10月15日，若過程中真的走不動，會有四個定點提供遊覽車搭乘。

鄭清原也提到，今年活動舉行順利的話，明年將挑戰揹媽祖走到台灣最南端鵝鑾鼻，揹著媽祖走到屏東最高點、與屏東最南點。

慈鳳宮阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原（中）、泰武鄉長潘明福（左）與導演麥覺明（右）今天揹神轎示範。記者劉星君／攝影
廟方人員準備將媽祖、千里眼、順風耳安放在特製的揹轎內。記者劉星君／攝影
慈鳳宮阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原（中）、泰武鄉長潘明福（左）與導演麥覺明（右）今天揹神轎示範。記者劉星君／攝影
慈鳳宮阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原（中）、泰武鄉長潘明福（左）與導演麥覺明（右）今天揹神轎示範。記者劉星君／攝影
慈鳳宮的媽祖、千里眼與順風耳屆時將會安坐在特製的揹轎中。記者劉星君／攝影
媽祖 民間信仰 北大武山

