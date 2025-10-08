澎湖「望警盃立槳」橫渡 在海上宣導反毒防詐

快訊

中央社／ 澎湖縣8日電
澎湖望安警分局結合在地航警消巡等單位，7日以立槳運動方式，橫渡望安與馬鞍山嶼，在海上向過往人船進行反毒與防詐等宣導，還同步進行海洋保育等工作，達到運動、反毒防詐與海洋保育的多重目標。（澎湖望安分局提供）中央社
澎湖望安警分局結合在地航警消巡等單位，7日以立槳運動方式，橫渡望安與馬鞍山嶼，在海上向過往人船進行反毒與防詐等宣導，還同步進行海洋保育等工作，達到運動、反毒防詐與海洋保育的多重目標。（澎湖望安分局提供）中央社

澎湖望安警分局結合在地航警消巡等單位，7日以別出心裁的立槳方式，橫渡望安與馬鞍山嶼，在海上向過往人船進行反毒與防詐等宣導外，並同步進行海洋保育等工作。

澎湖縣警局今天發布新聞指出，望安分局辦理「望警盃立槳（SUP）-橫渡望馬」活動，7日在望安布袋港展開，由望安分局長黃一航領軍，包括望安國小師生、望安航空站、航警望安派出所、潭門港安檢所及望安衛生所等人員共同響應，在專業教練引導下，以立槳方式，克服海流橫渡望安至將軍嶼和馬鞍山嶼等海域，達到運動、反毒防詐與海洋保育的多重目標。

黃一航表示，由於時序入秋，趕在東北季風吹起之際，配合反毒防詐等工作，安排首見以立槳方式來橫渡望安附近的島嶼，一來可進行海上的反毒和詐騙犯罪Say No與海洋保育等宣導，二來讓所屬在勤餘能從事正當休閒運動，以保有健康身心、持續為望安地區民眾服務。

黃一航指出，離島居大不易，包括分局離島老舊廳舍興建、駐地補強、擴充設備及員警生活起居等等，讓離島執勤過程風險相對提高，縣警局長林溫柔多次前往離島訪視時，都相當關心，持續爭取經費來逐年改善，以提供離島員警有處安全的執勤環境。並對在地的消防、岸巡、航警及國家公園警察隊等協助，表達感謝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

