高雄盜採砂石變藍綠攻防 不滿藍營影射綠委賴瑞隆、里長提告了

國民黨柯志恩與高市議會國民黨團昨開記者會，指控美濃盜砂集團周姓犯嫌的前妻、美濃永和里長周銹玉在民進黨立委賴瑞隆競選團隊服務，今周與賴瑞隆陣營出面提告誹謗，周銹玉說，她與前夫離婚4年，已經多年未聯絡，市議員許采蓁的指控對她是汙衊，提告捍衛清白。

議員許采蓁在議會指控，旗山區某里長常穿賴瑞隆背心跑行程，兒子則擔任民進黨全國黨代表，丈夫則為吉洋砂石案6名被告之一，將名下成功段農地盜挖18公尺坑洞，「民進黨蛇鼠一窩、同流合汙、上下包庇」。

被許采蓁點名的里長，極為旗山區永和里長周銹玉，她今天遠從旗山跑到高雄地檢署，委請律師對許采蓁提告誹謗。

周銹玉說，她與前夫離婚4年，已經多年未聯絡，根本不曉得前夫有涉入盜砂案，市議員許采蓁的指控她與盜砂集團有不法利益關係是汙衊，根本沒有的事。

她說，她在地方幫賴瑞隆跑行程，只是單純覺得賴值得市民尊敬，她只是一個很努力想要為地方做事情的里長，努力的生活，請不要將她跟前夫的行為跟賴瑞隆與她綁一起政治操作。

立委賴瑞隆今也委託律師何明諺對柯志恩提告，何明諺說，柯志恩與國民黨團透過記者會指控委員與盜採案地主認識，事實是賴委員根本與周男不認識，周銹玉里長也非團隊成員，指控是子虛烏有，對柯提告加重誹謗告訴。

陪同申告的市議員黃彥毓說，柯志恩上次跟盜採案地主在一起，是不是也可以連連看?柯志恩每天與傅崐萁走一起，那連一連是不是跟傅的案子有很大關係。

黃彥毓說，賴委員是柯志恩的潛在對手，要選市長的政治人物應該更有高度，不應該用這種連連看方式去打選戰。

至於外傳周男兒子為民進黨黨代表，且在賴瑞隆服務團隊任職，黃彥毓則澄清，他兒子沒有在團隊擔任助理，他只是後援會團隊的一員，不知指控人是眼睛小還是心眼小？

對於周銹玉、賴瑞隆提告，柯志恩則說，記者會中她主要是針對正在進行的修法部分及如何遏止盜採事件做說明，從頭到尾沒有說出「賴瑞隆」三個字。

柯志恩說，高過去民進黨全黨上下，對涉案石姓前議員特助，只因會勘中站在她身邊，就用各種抹黑造謠手段攻擊，但她即使面對如此惡劣行徑，仍不厭其煩做多次說明。

柯志恩說，國民黨議員只是按照民進黨對待柯志恩委員的標準，請賴瑞隆說明，賴的做法竟然是開嗆提告，難道這就是賴瑞隆參選高雄市長的格局？假使賴瑞隆真的選上市長，難道也要對所有監督質疑市長的議員提告？