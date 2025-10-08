給金門好看！許小西攝影展開幕 光影裡的家鄉風景與深情

由金門縣攝影學會主辦、金寧鄉公所及金寧鄉民代表會指導的「給金門好看─許小西攝影展」，今日上午在金寧鄉公所一樓大廳盛大開幕，展出攝影愛好者許小西長年以鏡頭記錄的在地風景、人文與生態作品共40多幅，許小西以獨特的觀察視角與細膩的影像語言，呈現金門多層次的美學風貌，從晨曦漁港到古厝巷弄、從戰地遺跡到自然生態，作品既有生活的溫度，也蘊含對故鄉土地的深情關懷。

包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣文化局長陳榮昌、金寧鄉長楊忠俊，金門縣攝影學會理事長黃邦培及多位地方代表、村長、學校校長與藝文界人士皆到場共襄盛舉，展現對金門文化藝術推廣的高度重視。

本次展覽以「給金門好看」為題，展出攝影愛好者許小西多年來以鏡頭記錄的在地風景、人文故事與自然生態共四十餘幅作品。從晨曦漁港、古厝巷弄，到戰地遺跡、濕地鳥群，每一張影像都凝聚對故鄉的深情與觀察，也呈現金門獨有的生活溫度與文化層次。

金寧鄉長楊忠俊致詞指出，鄉公所長期推動各類文化藝術活動，希望讓藝術走進鄉里、融入生活。他說，許小西老師的作品不只是風景，更是情感的寄託與文化的見證。這場展覽讓我們重新看見金門之美，也提醒大家珍惜腳下的土地。他並感謝攝影學會與各界協力，讓公所空間成為社區文化交流的平台，未來也將持續支持更多藝文展演，打造「藝術共融、生活共美」的金寧。

縣文化局長陳榮昌表示，攝影藝術是記錄地方文化的重要媒介，能以光影凝聚故事與情感。許小西老師的作品，讓我們看見金門的細節與人文氣息，也感受到這座島嶼的堅韌與溫柔。他強調，文化局將持續推動在地創作者的展覽與交流，讓更多優秀的金門藝術家被看見，打造兼具歷史厚度與藝術溫度的「文化島嶼」。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允則說，金門的美不僅在於風景，更在於人心與文化底蘊。這次展覽展現了金門人對家鄉的熱愛與堅持，也呈現出一種生活美學的精神。他強調，「給金門好看」不只是展覽主題，更是一種行動的呼籲──要讓世界看見金門，讓金門有自信地展現自我。

許小西感性表示，能用影像和大家分享自己眼中的家鄉，是他最大的榮幸與感動。攝影對我來說不只是技術和構圖，更是一種情感記錄。多年來我拿著相機走遍金門的大街小巷、海岸山林，只為捕捉那些稍縱即逝的光影與人情。每一張照片背後，都是我對這片土地的關懷與敬意。他希望，透過這次展覽，大家能重新發現金門的美好，並一起「給金門好看」。