萬丹紅豆發芽綠鬣蜥大舉出沒 徐富癸送卓揆蜥蜴玩偶要幫忙「抗蜥」
屏東縣萬丹鄉生產的紅豆全國知名，目前正值播種發芽期，綠鬣蜥也大舉出動吃掉農民心血。目前萬丹鄉「獵龍大戰」已開打，每晚上能抓到70至150隻綠鬣蜥；立委徐富癸也在質詢時也把一隻蜥蜴玩偶送給行政政院長卓榮泰，要政府幫忙農民「抗蜥」。
萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，最近農民已開始播種紅豆，萬丹紅豆嫩芽大概在10月下旬就會遍布。這段時間對農民來說最重要，因為綠鬣蜥會大舉入侵大吃紅豆嫩芽，農民的心血恐怕一夕泡湯，不少農民都已做好「對蜥抗戰」的準備。
屏東縣議員洪宗麒的「獵龍大隊」早就啟動，他說，目前屏東縣的「蜥害」屬萬丹最嚴重，已有不少農民通報，團隊約12到15人，一晚最少能抓到最70、80隻，最多有140、150隻。綠鬣蜥最多地區還是在高屏溪及東港溪沿岸，
立委徐富癸也在昨日質詢行政院長卓榮泰時，要求追加7000萬的防治經費。他將一隻蜥蜴玩偶送給卓榮泰，希望每天看到它就想到屏東農民的辛苦。徐問道，「院長，您覺得這隻可愛嗎？」卓則笑說，「如果很多，就很嚇人。」
徐富癸說，屏東農民每天都在被嚇，像萬丹紅豆才剛發芽，嫩芽就被綠鬣蜥啃光光。農民自掏腰包，拉漁網、圍鐵絲，但綠鬣蜥繁殖力驚人，今年全台抓了20幾萬隻，屏東地方一個小時就能抓30隻，農民抓到手軟，蜥蜴卻越抓越多。
農業部陳駿季部長坦言，目前綠鬣蜥族群恐怕是現抓數量的2到3倍。徐富癸也要求行政院，補助專業獵人外，也要補助農民圍網、驅蜥的資材，不要讓農民自力救濟變成常態。卓榮泰則當場承諾，同意農業部追加7000萬防治預算並盡快執行。
