快訊

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

萬丹紅豆發芽綠鬣蜥大舉出沒 徐富癸送卓揆蜥蜴玩偶要幫忙「抗蜥」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
立委徐富癸（右）在質詢時也把一隻蜥蜴玩偶送給行政政院長卓榮泰，要政府幫忙農民「抗蜥」。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸（右）在質詢時也把一隻蜥蜴玩偶送給行政政院長卓榮泰，要政府幫忙農民「抗蜥」。圖／徐富癸辦公室提供

屏東縣萬丹鄉生產的紅豆全國知名，目前正值播種發芽期，綠鬣蜥也大舉出動吃掉農民心血。目前萬丹鄉「獵龍大戰」已開打，每晚上能抓到70至150隻綠鬣蜥；立委徐富癸也在質詢時也把一隻蜥蜴玩偶送給行政政院長卓榮泰，要政府幫忙農民「抗蜥」。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，最近農民已開始播種紅豆，萬丹紅豆嫩芽大概在10月下旬就會遍布。這段時間對農民來說最重要，因為綠鬣蜥會大舉入侵大吃紅豆嫩芽，農民的心血恐怕一夕泡湯，不少農民都已做好「對蜥抗戰」的準備。

屏東縣議員洪宗麒的「獵龍大隊」早就啟動，他說，目前屏東縣的「蜥害」屬萬丹最嚴重，已有不少農民通報，團隊約12到15人，一晚最少能抓到最70、80隻，最多有140、150隻。綠鬣蜥最多地區還是在高屏溪及東港溪沿岸，

立委徐富癸也在昨日質詢行政院長卓榮泰時，要求追加7000萬的防治經費。他將一隻蜥蜴玩偶送給卓榮泰，希望每天看到它就想到屏東農民的辛苦。徐問道，「院長，您覺得這隻可愛嗎？」卓則笑說，「如果很多，就很嚇人。」

徐富癸說，屏東農民每天都在被嚇，像萬丹紅豆才剛發芽，嫩芽就被綠鬣蜥啃光光。農民自掏腰包，拉漁網、圍鐵絲，但綠鬣蜥繁殖力驚人，今年全台抓了20幾萬隻，屏東地方一個小時就能抓30隻，農民抓到手軟，蜥蜴卻越抓越多。

農業部陳駿季部長坦言，目前綠鬣蜥族群恐怕是現抓數量的2到3倍。徐富癸也要求行政院，補助專業獵人外，也要補助農民圍網、驅蜥的資材，不要讓農民自力救濟變成常態。卓榮泰則當場承諾，同意農業部追加7000萬防治預算並盡快執行。

萬丹紅豆進入播種期，綠鬣蜥大舉出沒，獵龍大隊緊急出動捕抓，一晚上最少能抓到70隻。圖／縣議員洪宗麒提供
萬丹紅豆進入播種期，綠鬣蜥大舉出沒，獵龍大隊緊急出動捕抓，一晚上最少能抓到70隻。圖／縣議員洪宗麒提供
萬丹紅豆進入播種期，綠鬣蜥大舉出沒，獵龍大隊緊急出動捕抓，一晚上最少能抓到70隻。圖／縣議員洪宗麒提供
萬丹紅豆進入播種期，綠鬣蜥大舉出沒，獵龍大隊緊急出動捕抓，一晚上最少能抓到70隻。圖／縣議員洪宗麒提供

農民 屏東縣 綠鬣蜥

延伸閱讀

捍衛軍警消權益 國民黨團批卓榮泰違法濫權

基隆垃圾處理補助遭砍？卓榮泰：不能蠶食鯨吞把錢搬走

民眾等不到答案…普發1萬何時可以領？卓榮泰仍未給出確切時間點

民眾黨團表態退總預算 卓榮泰：不是立院表決就可無限上綱

相關新聞

高雄鼠患問題嚴重「新堀江滿地竄行」 議員籲仿效國外經驗

高雄市各商圈、市場近年陸續出現鼠患，新崛江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳也持續遭檢舉有老鼠出沒，引發漢...

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

高雄市農地填埋廢棄物、非法傾倒連環爆，如今連保護區也失守。市議員許采蓁今出示空拍圖，大坪頂露營區旁一處保護區，2020年...

高雄盜採砂石變藍綠攻防 不滿藍營影射綠委賴瑞隆、里長提告了

國民黨柯志恩與高市議會國民黨團昨開記者會，指控美濃盜砂集團周姓犯嫌的前妻、美濃永和里長周銹玉在民進黨立委賴瑞隆競選團隊服...

萬丹紅豆發芽綠鬣蜥大舉出沒 徐富癸送卓揆蜥蜴玩偶要幫忙「抗蜥」

屏東縣萬丹鄉生產的紅豆全國知名，目前正值播種發芽期，綠鬣蜥也大舉出動吃掉農民心血。目前萬丹鄉「獵龍大戰」已開打，每晚上能...

高雄國賓飯店改建案環評處分維持有效 鄰戶訴願聲請均遭駁回

高雄國賓飯店改建案，經鄰近住戶提起訴願與停止執行聲請，近日環境部與高雄高等行政法院均已駁回，對此，大陸建設強調，確認本案...

10月連假多…屏警分析車禍肇因多以無照、違停釀禍專案執法

屏東縣今年9月發生10件死亡車禍。為降低交通事故發生，屏東警分局10月規畫短期專案執法勤務，針對轄區長治鄉發生車禍事故特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。