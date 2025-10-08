快訊

高雄國賓飯店改建案環評處分維持有效 鄰戶訴願聲請均遭駁回

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄國賓飯店改建案的容積率達1142％，周遭住戶與藍營議員質疑市府認定危老，且給予容積獎勵不合理。圖／聯合報系資料照片
高雄國賓飯店改建案的容積率達1142％，周遭住戶與藍營議員質疑市府認定危老，且給予容積獎勵不合理。圖／聯合報系資料照片

高雄國賓飯店改建案，經鄰近住戶提起訴願與停止執行聲請，近日環境部與高雄高等行政法院均已駁回，對此，大陸建設強調，確認本案環評程序完整、合法無瑕，將持續依法推動後續作業。

國賓案位於前金區，鄰近京城凱悅社區與夢萊茵社區，十餘名住戶於5月13日向環境部提訴願，並聲請停止執行，質疑開發案涉及危老條例適用不符、基地位於液化潛勢區等疑慮。

環境部10月3日駁回，認定環評過程透明、公民充分參與，法院亦於9月23日駁回停止執行聲請，認為難以認定有違法情事，不符行政訴訟法停止執行要件。

大陸建設指出，本案爭議起因主要源於與東側京城凱悅社區及北側夢萊茵社區等兩棟大樓住戶間的景觀衝突，部分住戶因而質疑本案不符危老條例或主張基地位於液化潛勢區，藉此意圖阻擾或拖延開發進度。

然而高雄高等行政法院裁定指出，住戶提出的主要爭點包括水患風險、公共設施負荷、水壓壓差、地下水監測、危老評估及地質液化等問題，均已在環境影響說明書與附件中具體分析。

裁定書也揭露，本案並非位於百年重現期的淹水潛勢區，至於地質液化部分，環說書第七章已載明，開挖深度達27.25公尺，高於規範20公尺，且基地底下23.7至37.3公尺為黏土層，不具液化條件，即使已挖除液化土層，仍採用基樁與連續壁工法確保結構安全。

法院引用地質鑽探報告進一步說明，液化層約位於地下20公尺，本案施工已挖除具液化潛能的層位，連續壁深度更達50公尺，穿越液化層，結構安全無虞。整體而言，現有證據，難認環評處分違法。

大陸建設強調，開發案秉持依法合規、重視安全、公開透明原則，環評程序合法，並獲環境部與法院一致認可，未來將持續與政府單位、居民及社會各界保持溝通，確保危老改建能兼顧居住安全與生活品質，順利推進。

國賓不當容積自救會回應，將提抗告，並在抗告程序中說明補正事由，或抗告成功後再依原程序補件。

