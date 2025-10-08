高雄鼠患問題嚴重「新堀江滿地竄行」 議員籲仿效國外經驗

快訊

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺／高雄即時報導
高市各商圈市場近年陸續出現鼠患，新崛江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳餐飲業也持續遭檢舉有老鼠出沒，引發漢他病毒、鉤端螺旋體病感染疑慮。記者宋原彰／翻攝
高雄市各商圈、市場近年陸續出現鼠患，新崛江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳也持續遭檢舉有老鼠出沒，引發漢他病毒、鉤端螺旋體病感染疑慮，市議員許采蓁今質詢指出，鼠患問題會隨著溫度上升更嚴重，但市府一直消極被動處理，應該效仿國外案例，強制垃圾減量、設置鼠患緩解區和施放絕育藥物。

「最近高雄像是在演迪士尼電影『料理鼠王』」許采蓁表示，高雄市近年頻頻發生市區出現老鼠，她近一個月也收到3個商圈和市場有老鼠增加問題，也有里長抱怨新崛江商圈常有老鼠「大肆跟著人逛街」，也有大量老鼠在商圈垃圾桶竄行，讓當地相當困擾；她指出根據研究，若城市升溫快速，鼠患程度也會提升。

許采蓁表示，老鼠增加已是全球性問題，舊金山、紐約、多倫多都有類似鼠患問題，高雄自1971年後年均溫每十年上升約0.37度，不只高於全台，更明顯高於全球0.2°C，而鼠患和溫度有正相關，目前高雄大多採取投放滅鼠藥，但易有抗藥性問題，而比照紐約市做法，對方採取垃圾減量、設置鼠患緩解區和施放絕育藥物。

回顧高雄近1年的鼠患，高雄新光三越內某火鍋店今年2月日發生有民眾用餐到一半時，遇到老鼠竄出，店內服務人員得知後徒手抓鼠，但老鼠仍在桌面、屏風窗格上亂竄；高雄捷運紅線去年12月，一輛往小港方向行駛的捷運也有一隻老鼠橫行，高雄三民區某國中今年5月也爆發鼠患，教室常見老鼠亂竄，學生下課也在抓老鼠，校方每年都請人清消環境，仍解決不了鼠患，師生上課膽戰心驚。

許采蓁表示，國外採取杜絕鼠患的做法是強制減少垃圾暴露路邊機會，也在鼠患緩解區投入人力和特殊設備如特製捕鼠籠，並做系統性巡檢，也用生物做法使老鼠絕育，此些做法讓當年紐約老鼠數量下降2成，緩解區更是下降45%，她認為高雄鷹優先針對市場、商圈做除鼠專案，評估人口密度高、商圈活動多的行政區設立鼠患緩解區。

此外，漢他病毒症候群為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，去年高雄前鎮冷凍廠員工就曾感染漢他病毒。

陳其邁表示，目前市府「滅鼠三招」為不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，過去台灣常使用老鼠藥，但老鼠在室內各處死亡後不易找尋，所以這已是輔助性措施，目前會參考其他國家做法並研擬在高雄的施作可能性，請衛生局和環保局加強幾處熱點區域，杜絕如漢他病毒等傳染病風險。

高市各商圈市場近年陸續出現鼠患，新崛江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳餐飲業也持續遭檢舉有老鼠出沒，引發漢他病毒、鉤端螺旋體病感染疑慮。圖／翻攝自高雄市議會直播
