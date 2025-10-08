快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄即時報導
高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供
高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供

高雄市農地填埋廢棄物、非法傾倒連環爆，如今連保護區也失守。市議員許采蓁今出示空拍圖，大坪頂露營區旁一處保護區，2020年仍是一片綠地，到了2025年卻已被大規模挖掘出現「柏油山」，堆置大量廢瀝青與廢棄物，甚至拍到怪手、貨車持續進出，痛批市府監管不力。市長陳其邁回應，該地疑違反區域計畫法、水保法，將徹底清查，若有不法絕對從嚴查辦。

許采蓁指出，依據土地使用分區資料，該地屬於保護區，並非一般農地，保護區劃設的目的就是維護水土保持與環境安全，依法任何開發或使用行為必須提出完整的水土保持計畫並送審查核，但根據掌握的資料，這塊保護區根本未曾提出任何開發計畫或水保計畫，現場卻早已堆滿營建廢棄物料，顯有違法疑慮。

「這不是單純的環境髒亂問題，而是可能已經違反都市計畫法、廢清法等相關規範」她強調，從影像比對可以看到，2020年與2025年差異巨大，這絕非短期行為，而是長期遭到放任。

許采蓁指出，市府過去為了國道七號都市計畫變更，多次盤點大坪頂保護區現況，甚至配合空拍監測，但卻未能即時發現這樣的大面積破壞。他質疑市府監管失職，讓盜挖與廢棄物傾倒問題從農地一路蔓延到保護區，顯示治理已出現漏洞。

許采蓁說，保護區失守不僅破壞景觀與環境，更可能削弱水土保持功能，增加坡地災害風險，若未即時處理，後續豪雨或颱風恐將引發土石流與坍方疑慮，對周邊居民安全構成威脅。

市長陳其邁回應，大坪頂以東山坡地的狀況初步判斷不符水土保持規範，現場情形也疑似涉及營建土石方堆置，顯然不符區域計畫法相關規定。

他強調，已責成都發局、地政局及環保局立即清查，若查有不法，市府立場很明確，將移送法辦並從嚴查辦，絕不寬貸。市長表示，相關責任會徹底釐清，除了行為人之外，地主責任也會一併追究，以維護保護區環境與法令尊嚴。

高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供
高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供
高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供
高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供
高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供
高雄大坪頂保護區出現「柏油山」遭盜挖傾倒廢棄物。圖／市議員許采蓁提供

保護區 廢棄物 許采蓁 陳其邁

延伸閱讀

美濃農地盜採案 高市府：跨局處巡查嚴查違法

美濃大峽谷案延燒 高雄綠委被爆與盜採地主關係匪淺

陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜

高市議會黨團聚焦營建土方去化困境 陳其邁：將修法加訂罰則

相關新聞

高雄鼠患問題嚴重「新堀江滿地竄行」 議員籲仿效國外經驗

高雄市各商圈、市場近年陸續出現鼠患，新崛江商圈日前有大量老鼠在垃圾桶旁竄行，百貨公司、餐廳也持續遭檢舉有老鼠出沒，引發漢...

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

高雄市農地填埋廢棄物、非法傾倒連環爆，如今連保護區也失守。市議員許采蓁今出示空拍圖，大坪頂露營區旁一處保護區，2020年...

萬丹紅豆發芽綠鬣蜥大舉出沒 徐富癸送卓揆蜥蜴玩偶要幫忙「抗蜥」

屏東縣萬丹鄉生產的紅豆全國知名，目前正值播種發芽期，綠鬣蜥也大舉出動吃掉農民心血。目前萬丹鄉「獵龍大戰」已開打，每晚上能...

高雄國賓飯店改建案環評處分維持有效 鄰戶訴願聲請均遭駁回

高雄國賓飯店改建案，經鄰近住戶提起訴願與停止執行聲請，近日環境部與高雄高等行政法院均已駁回，對此，大陸建設強調，確認本案...

10月連假多…屏警分析車禍肇因多以無照、違停釀禍專案執法

屏東縣今年9月發生10件死亡車禍。為降低交通事故發生，屏東警分局10月規畫短期專案執法勤務，針對轄區長治鄉發生車禍事故特...

澳洲師生重返金門　展開8天跨國交流深化文化與友誼

來自澳洲塔斯馬尼亞州的9位師長與20位學生，昨日晚間飛抵金門，展開為期8天的教育與文化交流行程。這不僅是疫情後兩地首次大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。