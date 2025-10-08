影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

高雄市農地填埋廢棄物、非法傾倒連環爆，如今連保護區也失守。市議員許采蓁今出示空拍圖，大坪頂露營區旁一處保護區，2020年仍是一片綠地，到了2025年卻已被大規模挖掘出現「柏油山」，堆置大量廢瀝青與廢棄物，甚至拍到怪手、貨車持續進出，痛批市府監管不力。市長陳其邁回應，該地疑違反區域計畫法、水保法，將徹底清查，若有不法絕對從嚴查辦。

許采蓁指出，依據土地使用分區資料，該地屬於保護區，並非一般農地，保護區劃設的目的就是維護水土保持與環境安全，依法任何開發或使用行為必須提出完整的水土保持計畫並送審查核，但根據掌握的資料，這塊保護區根本未曾提出任何開發計畫或水保計畫，現場卻早已堆滿營建廢棄物料，顯有違法疑慮。

「這不是單純的環境髒亂問題，而是可能已經違反都市計畫法、廢清法等相關規範」她強調，從影像比對可以看到，2020年與2025年差異巨大，這絕非短期行為，而是長期遭到放任。

許采蓁指出，市府過去為了國道七號都市計畫變更，多次盤點大坪頂保護區現況，甚至配合空拍監測，但卻未能即時發現這樣的大面積破壞。他質疑市府監管失職，讓盜挖與廢棄物傾倒問題從農地一路蔓延到保護區，顯示治理已出現漏洞。

許采蓁說，保護區失守不僅破壞景觀與環境，更可能削弱水土保持功能，增加坡地災害風險，若未即時處理，後續豪雨或颱風恐將引發土石流與坍方疑慮，對周邊居民安全構成威脅。

市長陳其邁回應，大坪頂以東山坡地的狀況初步判斷不符水土保持規範，現場情形也疑似涉及營建土石方堆置，顯然不符區域計畫法相關規定。