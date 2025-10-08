聽新聞
10月連假多…屏警分析車禍肇因多以無照、違停釀禍專案執法
屏東縣今年9月發生10件死亡車禍。為降低交通事故發生，屏東警分局10月規畫短期專案執法勤務，針對轄區長治鄉發生車禍事故特性，包括無照駕駛、違規停車與無號誌路口未依規定停讓，列為三大重點取締項目。
10月連假多，警方分析，以長治鄉為例，去年10月長治鄉發生死亡車禍人數1人，較前兩年同期增加，前兩年均為0人。車禍事故類型中，以無照駕駛、違規停車比例最多，另外也有不少車禍事故與「無號誌路口未減速停讓」有關，，此次專案也將同步加強取締。
警方提醒，無照駕駛部分，依照道路交通管理處罰條例規定，可處6千元到2萬4千元罰鍰，並當場禁止駕駛，未滿18歲者其父母或監護人須負連帶責任；違規停車部份，可處600元至1800元罰鍰，違停妨礙交通，會造成視線死角，增加事故風險。
無號誌路口未停讓，警方說，駕駛人行經未設有紅綠燈號誌的交岔路口，遇「停車再開」標誌、「停」標字或「閃光紅燈」號誌的交岔路口，未依規定「完全停車再起步行駛」，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款處600元至1800元罰鍰。
警方提醒，路口是事故好發熱點，遵守「停讓」才避免受罰，保障自己與他人安全。藉由專案加強取締，提醒切勿心存僥倖，無照不上路、停車守規定、路口要停讓，才能守護行車安全。
