台聯黨主席周倪安戶籍遷澎湖馬公 訪市場宣傳理念

中央社／ 澎湖縣8日電
台聯黨主席周倪安（右3）8日一大早在澎湖執行長林興傑等人陪同下，分別前往馬公漁市場與北辰市場了解澎湖的生活作息，親切的民眾及攤商問好互動，宣導台聯政治理念。（台聯黨林興傑提供）中央社
台聯黨主席周倪安（右3）8日一大早在澎湖執行長林興傑等人陪同下，分別前往馬公漁市場與北辰市場了解澎湖的生活作息，親切的民眾及攤商問好互動，宣導台聯政治理念。（台聯黨林興傑提供）中央社

台聯黨主席周倪安宣布從澎湖出發，今天走訪漁市場等地，同時將戶籍遷入馬公澎湖縣黨部也在近期掛牌，以行動證明台聯在地方選舉不缺席的決心。

台聯黨主席周倪安今天一大早，在澎湖執行長林興傑等人陪同，分別前往馬公漁市場與北辰市場了解澎湖的生活作息，並和民眾與漁販、攤商問好互動，宣導台聯政治理念，以爭取民眾的認同與支持，同時前往馬公戶政所將戶籍遷入馬公中華路，以具體行動宣示決心。

周倪安表示，為展現台聯黨對澎湖的重視，澎湖縣黨部可望在黨中央討論後，近期內掛牌運作，全力投入地方黨務等工作，揭開選戰的序幕。

台聯黨主席周倪安昨天在從澎湖出發，並宣布2026的地方公職和2028中央公職等選舉，澎湖選區不缺席，且自己也將投入下屆澎湖區域立委選舉，為2028立委選戰開第一槍。

澎湖縣 馬公 台聯

