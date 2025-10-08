澳洲師生重返金門　展開8天跨國交流深化文化與友誼

來自澳洲塔斯馬尼亞州的9位師長與20位學生，昨日晚間飛抵金門，展開為期8天的教育與文化交流行程。這不僅是疫情後兩地首次大規模互訪，也是塔州與金門長年國際教育合作的重要里程碑。

這批塔斯馬尼亞師生於昨晚自松山機場轉機抵達金門，副縣長李文良率教育處長黃雅芬、國際教育中心主任莊錦智等人親赴尚義機場迎接。

李文良表示，塔斯馬尼亞與金門多年來互信合作，透過教育搭建起文化交流的橋樑，「這次回訪象徵著友誼的延續與深化，期待學生能在互動中學會尊重、包容與理解，並以更開放的心胸看待世界，成為具國際視野的新世代公民。」

此次參訪的學生來自 Devonport High、Reece High、Burnie High、Wynyard High 及 Latrobe High 等五所中學。雙方交流始於今夏，當時60名金門國中生赴塔州展開三週跨文化學習，不僅住進當地家庭、參與校園課程，也建立起珍貴友誼。這次塔州師生的回訪，正是延續情誼、深化連結的重要一步。

交流行程由金湖國中統籌，澳洲學生將在金門校園度過3天，與學伴一同上課、參加社團活動，體驗升旗、早自習、午餐與午休等日常學習流程。金湖國中更安排水墨、陶藝等特色課程，讓外籍學生親身感受金門人文藝術之美。

除校園體驗外，行程亮點還包括10月10日的「雙語一日遊」與11日的「接待家庭日」。雙語一日遊將邀請暑期赴澳的金門學生再度齊聚，與澳洲朋友共同探索金門自然生態與戰役史蹟，進行環境教育與文化走讀；接待家庭日則由金門學伴家庭自規行程，帶領外國學生深入巷弄、體驗在地生活，感受島嶼人情與文化風貌。

教育處長黃雅芬指出，跨國教育交流不僅讓學生收穫友誼與文化啟發，也讓金門的教育能量被國際看見，期望這項合作能不斷深化兩地校園連結，持續為學生拓展國際舞台。

金湖國中校長莊錦智則強調，教育交流的價值遠不止於語言學習，這是培養國際理解與跨文化溝通能力的重要過程，感謝縣府與各校的支持，讓學生得以走出教室、走向世界，也讓金門成為連結全球的教育窗口。