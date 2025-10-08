快訊

影／高雄診所幼兒疫苗出包誤打半劑 衛生局勒令暫停施打、依法裁罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
流感疫苗接種示意圖。聯合報系資料照片

高雄市某診所傳出幼兒施打流感疫苗出現劑量錯誤，應完整注射0.5毫升卻誤打成半劑，對此，衛生局獲報後，已立即介入調查，並暫停該診所流感公費疫苗業務，強調若接種劑量不足，可補打，家長毋須過度恐慌。

事件起於一名母親透過社群披露，帶著2歲與7個月大的孩子到診所接種流感疫苗時，發現護理師僅注射半劑，返家後她再次查證，確認幼童應施打一整劑，遂急忙返診所補打。衛生局隨即展開調查，確認是護理人員誤以為3歲以下幼童須減半劑量，導致疏失。

衛生局指出，涉事診所自10月1日至4日間共接種328人，其中6人為3歲以下幼童，目前逐一聯繫並安排追蹤訪視，若確認劑量不足，將依規定補打。針對該診所疏失，衛生局已收回院內所有公費疫苗，至於診所疏失，依傳染病防治法29條第1項、醫療法第57條第1項及流感疫苗接種業務合約書相關規定裁處。

衛生局說明，流感疫苗不分年齡，完整劑量皆為0.5毫升，不存在「半劑」用法，若誤打劑量不足，只要在當日或短時間內補足，仍可視為一次完整接種；若隔日才補打，則需重新接種完整劑量，以確保免疫效果。6個月至未滿9歲首次接種幼兒，必須間隔4週再施打一劑；若之前已接種過，則僅需接種一劑。

衛生局強調，目前國內流感疫苗由5家廠牌供應，包括國光、高端、台灣東洋、賽諾菲與GSK，劑量與安全性均相同，僅使用年齡略有差異，提醒合約院所務必嚴格遵守規範，避免類似疏失再次發生。

流感疫苗 衛生局 診所

