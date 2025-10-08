廈門低價團糾紛 金門議會促設快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要1000元，卻慘遭「強迫消費」，一名團員更被迫花7萬元購買乳膠床墊與被子。此事件已發地方關注，金門縣議會昨召開專案報告，議員董森堡砲轟縣府宣導不足，要求成立兩岸跨境消費糾紛「快速處理窗口」，以防更多鄉親受害。

「這根本是詐騙集團！」議員洪成發痛批，往往低價團頻穿插購物行程，若旅客不買單，導遊便會「翻臉」，甚至有遊客遭關在店內強迫購物案例，提醒鄉親別被「免費招待」沖昏頭。

議員董森堡指出，事件凸顯小三通出現結構性問題，去年6月1日觀光署禁旅行社招攬赴陸團客後，大量旅行社改採「散客進、團體出」方式赴中，導致在地人機票與船票等民生資源被排擠，也讓跨境糾紛頻傳。建議縣府應在「不涉公權力與政治」前提下，成立金廈兩地跨境消費糾紛快速協處窗口。

消保官王晶英說明，跨境消費涉及國際司法管轄權，地方政府無調查權，目前案件已移交交通部觀光署調查，是否涉及不法待中央認定。縣府觀光處也稱，目前跨境消費糾紛涉及中央法規，地方僅能加強宣導與協助。