廈門低價團糾紛 金門議會促設快速窗口

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要1000元，卻慘遭「強迫消費」，一名團員更被迫花7萬元購買乳膠床墊與被子。此事件已發地方關注，金門縣議會昨召開專案報告，議員董森堡砲轟縣府宣導不足，要求成立兩岸跨境消費糾紛「快速處理窗口」，以防更多鄉親受害。

「這根本是詐騙集團！」議員洪成發痛批，往往低價團頻穿插購物行程，若旅客不買單，導遊便會「翻臉」，甚至有遊客遭關在店內強迫購物案例，提醒鄉親別被「免費招待」沖昏頭。

議員董森堡指出，事件凸顯小三通出現結構性問題，去年6月1日觀光署禁旅行社招攬赴陸團客後，大量旅行社改採「散客進、團體出」方式赴中，導致在地人機票與船票等民生資源被排擠，也讓跨境糾紛頻傳。建議縣府應在「不涉公權力與政治」前提下，成立金廈兩地跨境消費糾紛快速協處窗口。

消保官王晶英說明，跨境消費涉及國際司法管轄權，地方政府無調查權，目前案件已移交交通部觀光署調查，是否涉及不法待中央認定。縣府觀光處也稱，目前跨境消費糾紛涉及中央法規，地方僅能加強宣導與協助。

金門 廈門 旅遊業 旅行團

延伸閱讀

相關新聞

高雄美濃「大峽谷」 藍批市府是元凶

美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山廢棄物案昨成高市議會質詢焦點，國民黨團質疑市府執法不力，要求提供美濃農地取締數據，陳其邁卻以...

廈門低價團糾紛 金門議會促設快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要1000元，卻慘遭「強迫消費」，一名團員更被迫花7萬元購買乳膠床墊與被子...

高雄美濃盜採案延燒市長選情 藍綠交鋒

美濃大峽谷案延燒下屆高雄市長選情，有意角逐市長的國民黨立委柯志恩昨坦言承受很大壓力，有人勸她找隨扈保護人身安全，同黨議員...

廣角鏡／靈媒與她們的產地 書寫排灣族故事

屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，記錄44名排灣族靈媒的生命故事，展出內容集結成冊，透過文...

不是迷信！屏東縣原住民靈媒傳統信仰 伍麗華：爭取文資身分

屏東縣9個原鄉仍有部分原鄉保有靈媒傳統信仰，原民立委伍麗華、曾擔任屏東縣府原民處長，她說，她當了原民處長才有機會接觸全縣...

原民版的哈利波特魔法 屏東縣44名靈媒生命故事集結成冊

「只要相信，就有力量」，屏東縣政府原民處今年4月起在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故...

