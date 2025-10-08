高雄美濃盜採案延燒市長選情 藍綠交鋒

美濃大峽谷案延燒下屆高雄市長選情，有意角逐市長的國民黨立委柯志恩昨坦言承受很大壓力，有人勸她找隨扈保護人身安全，同黨議員許采蓁不滿柯志恩揭弊卻被冠上「自盜自演」，昨揭露不法分子與對手之一的綠委賴瑞隆有關聯。賴瑞隆指柯、許惡質抹黑，已委請律師今天提告，以訟止謗。

立委柯志恩昨會同黨團議員開記者會表示，接連關注大峽谷案後，有人告知水很深，要她找隨扈保護安全。她接受民眾陳情，對於環境、道路被破壞提出質疑，竟被民進黨操作成自盜自演，這個「盜」字相當沉重。

柯強調，已對土石採取法提修法，從重罰與增刑補強漏洞，未經許可採取土石者，罰鍰提高為1千萬至5千萬元，未改善者按日連續處罰100萬元至1千萬元，陸域盜採行為也要增訂刑事責任。

許采蓁表示，旗山區某里長常穿賴瑞隆背心跑行程，里長兒子擔任民進黨全國黨代表，丈夫更是吉洋砂石案6名被告之一，名下成功段農地盜挖18公尺坑洞，民進黨蛇鼠一窩、同流合汙、上下包庇。

被指控的里長說，她與前夫離婚4年多，彼此無涉，任何與此案連結的說法，皆屬無中生有，不齒國民黨團以選舉為目的，企圖為柯志恩洗白轉移焦點而不擇手段，已委任律師蒐證。

賴瑞隆辦公室回應，任何破壞環境，盜採砂石並回填廢棄物的惡劣行徑，司法應嚴查嚴辦，志工支持者若涉案也是秉持同樣立場，沒有灰色空間。此外，賴瑞隆已提案修法，違法從現行500萬元提高到5億元，連續罰從100萬元提高到1千萬元。