高雄美濃「大峽谷」 藍批市府是元凶

美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山廢棄物案昨成高市議會質詢焦點，國民黨團質疑市府執法不力，要求提供美濃農地取締數據，陳其邁卻以2019年韓國瑜執政時期的違規案例回應，藍營不滿「已經執政6年還拿韓國瑜來擋」，氣氛火爆一度讓議事中斷。

陳其邁強調，只要涉及不法，不分藍綠嚴辦到底，行政罰都罰最高300萬元，不管新案、舊案，要把新型態犯罪瓦解，目前所有案件都已移送檢調偵辦。

國民黨團總召黃香菽指出，美濃大峽谷若找不到行為人求償，回填費用高達184億元，將全由市府埋單、全民埋單，比財劃法修法後減少的補助預算174億元還多很多，請市長多做事、「震怒丸」少吃一點。

「市府團隊是美濃大峽谷的最大元凶！」議員鍾易仲痛批，高雄土資場填埋量不足，廢土無處去只能違法亂倒，市府過去對農地傾倒廢土睜一眼閉一眼，根本是縱容、瞎眼；科技執法、車辨系統一堆，百姓未戴安全帽抓得到，盜採卻查不到，誰會相信？

陳其邁表示，2020、2021年會勘發現濫挖型態有問題，執法及規定都未從嚴處罰，面對農地農用國土保安，本會期會提出修正營建剩餘土石方管理自治條例，增訂GPS罰責，全程追蹤土方流向，並建請中央修正土石採取法，增訂刑責。

議員白喬茵質問，馬頭山是保育動物及水源重地，2月遭人傾倒2800公噸營建廢棄物及銅，市府9月才去處理，該塊土地2月檢測金屬已超標10倍，檢方也指廢棄物會釋出甲烷與氨氣，危害健康與水源，市府不解決問題，只會直接蓋上遮羞布。

市府說明，馬頭山案今年2月採集9件樣品送往國家環境研究院認證第三方實驗室，以標準檢驗方法TCLP檢測，結果顯示含銅量僅小於0.1至1.57mg/L，遠低於有害事業廢棄物認定標準（15mg/L）屬一般事業廢棄物，議員引用XRF儀器檢測法數據，非廢棄物標準檢驗方法；9月1日偵結起訴後，環保局依法命7名行為人限期清理，逾期後啟動代履行清除。