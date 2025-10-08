聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美濃「大峽谷」 藍批市府是元凶

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導

美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山廢棄物案昨成高市議會質詢焦點，國民黨團質疑市府執法不力，要求提供美濃農地取締數據，陳其邁卻以2019年韓國瑜執政時期的違規案例回應，藍營不滿「已經執政6年還拿韓國瑜來擋」，氣氛火爆一度讓議事中斷。

陳其邁強調，只要涉及不法，不分藍綠嚴辦到底，行政罰都罰最高300萬元，不管新案、舊案，要把新型態犯罪瓦解，目前所有案件都已移送檢調偵辦。

國民黨團總召黃香菽指出，美濃大峽谷若找不到行為人求償，回填費用高達184億元，將全由市府埋單、全民埋單，比財劃法修法後減少的補助預算174億元還多很多，請市長多做事、「震怒丸」少吃一點。

「市府團隊是美濃大峽谷的最大元凶！」議員鍾易仲痛批，高雄土資場填埋量不足，廢土無處去只能違法亂倒，市府過去對農地傾倒廢土睜一眼閉一眼，根本是縱容、瞎眼；科技執法、車辨系統一堆，百姓未戴安全帽抓得到，盜採卻查不到，誰會相信？

陳其邁表示，2020、2021年會勘發現濫挖型態有問題，執法及規定都未從嚴處罰，面對農地農用國土保安，本會期會提出修正營建剩餘土石方管理自治條例，增訂GPS罰責，全程追蹤土方流向，並建請中央修正土石採取法，增訂刑責。

議員白喬茵質問，馬頭山是保育動物及水源重地，2月遭人傾倒2800公噸營建廢棄物及銅，市府9月才去處理，該塊土地2月檢測金屬已超標10倍，檢方也指廢棄物會釋出甲烷與氨氣，危害健康與水源，市府不解決問題，只會直接蓋上遮羞布。

市府說明，馬頭山案今年2月採集9件樣品送往國家環境研究院認證第三方實驗室，以標準檢驗方法TCLP檢測，結果顯示含銅量僅小於0.1至1.57mg/L，遠低於有害事業廢棄物認定標準（15mg/L）屬一般事業廢棄物，議員引用XRF儀器檢測法數據，非廢棄物標準檢驗方法；9月1日偵結起訴後，環保局依法命7名行為人限期清理，逾期後啟動代履行清除。

美濃大峽谷 高雄市 陳其邁 國民黨 廢棄物

延伸閱讀

美濃農地盜採案 高市府：跨局處巡查嚴查違法

美濃大峽谷案延燒 高雄綠委被爆與盜採地主關係匪淺

陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜

高市議會黨團聚焦營建土方去化困境 陳其邁：將修法加訂罰則

相關新聞

高雄美濃「大峽谷」 藍批市府是元凶

美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山廢棄物案昨成高市議會質詢焦點，國民黨團質疑市府執法不力，要求提供美濃農地取締數據，陳其邁卻以...

高雄美濃盜採案延燒市長選情 藍綠交鋒

美濃大峽谷案延燒下屆高雄市長選情，有意角逐市長的國民黨立委柯志恩昨坦言承受很大壓力，有人勸她找隨扈保護人身安全，同黨議員...

不是迷信！屏東縣原住民靈媒傳統信仰 伍麗華：爭取文資身分

屏東縣9個原鄉仍有部分原鄉保有靈媒傳統信仰，原民立委伍麗華、曾擔任屏東縣府原民處長，她說，她當了原民處長才有機會接觸全縣...

原民版的哈利波特魔法 屏東縣44名靈媒生命故事集結成冊

「只要相信，就有力量」，屏東縣政府原民處今年4月起在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故...

金門議會雙提案 保留五三醫院、代理教師加薪成焦點

金門縣議會今日上午召開第8屆第14次臨時會，會中無黨籍議員董森堡提案呼籲保留「五三醫院」原址，讓這座見證戰地醫療史的重要...

高市議會黨團聚焦營建土方去化困境 陳其邁：將修法加訂罰則

高雄市議會今舉行第4屆第6次定期大會，市長陳其邁在市政報告時提到因近期因濫挖濫填事件，高雄市遇到嚴重營建土石方遇去化困境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。