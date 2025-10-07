「第28屆亞太童軍領袖會議」 睽違36年後台灣再度主辦

「第28屆亞太童軍領袖會議」即將在本月登場，這是睽違36年後，中華民國童軍總會再次爭取到承辦2025APSC，能夠再一次承辦亞太區童軍領袖會議，對台灣童軍運動發展具有特別的意義。本次會議特別移師高雄，準備用南台灣的熱情歡迎來自全世界的童軍領袖到台灣作客。

為提升台灣國際形象，中華民國童軍總會近年來積極鼓勵童軍走向世界，中華民國童軍總會理事長高國倫表示，期望透過這次APSC，為台灣國際能見度搭建一個交流與展示的平台，共同推動童軍運動永續發展的未來。

本屆活動不僅展示最新的童軍結合VR科技，還針對聯合國SDGs、Safe from Harm議題，展開深度的討論與交流。同時在高雄展覽館會場將設有「亞太各國童軍文物展」、「中華民國童軍文物展」、「DIY手作體驗館」、「城市探索旅行」等專區，展示童軍運動的創新與魅力。

這次活動將於10月12日於高雄展覽館正式開幕，為期五天的展會每天都有拍照、闖關拿禮物的活動。「2025 APSC」誠摯邀請全國民眾及童軍伙伴們前來參觀，一同探索童軍之美，體驗虛實整合VR互動、亞太各國童軍文物展覽及異國文化交流。