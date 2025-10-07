「第28屆亞太童軍領袖會議」 睽違36年後台灣再度主辦

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「第28屆亞太童軍領袖會議」即將在10月12日於高雄展覽館正式開幕，將有多國童軍領袖到台灣作客。圖／中華民國童軍總會提供
「第28屆亞太童軍領袖會議」即將在10月12日於高雄展覽館正式開幕，將有多國童軍領袖到台灣作客。圖／中華民國童軍總會提供

「第28屆亞太童軍領袖會議」即將在本月登場，這是睽違36年後，中華民國童軍總會再次爭取到承辦2025APSC，能夠再一次承辦亞太區童軍領袖會議，對台灣童軍運動發展具有特別的意義。本次會議特別移師高雄，準備用南台灣的熱情歡迎來自全世界的童軍領袖到台灣作客。

為提升台灣國際形象，中華民國童軍總會近年來積極鼓勵童軍走向世界，中華民國童軍總會理事長高國倫表示，期望透過這次APSC，為台灣國際能見度搭建一個交流與展示的平台，共同推動童軍運動永續發展的未來。

本屆活動不僅展示最新的童軍結合VR科技，還針對聯合國SDGs、Safe from Harm議題，展開深度的討論與交流。同時在高雄展覽館會場將設有「亞太各國童軍文物展」、「中華民國童軍文物展」、「DIY手作體驗館」、「城市探索旅行」等專區，展示童軍運動的創新與魅力。

這次活動將於10月12日於高雄展覽館正式開幕，為期五天的展會每天都有拍照、闖關拿禮物的活動。「2025 APSC」誠摯邀請全國民眾及童軍伙伴們前來參觀，一同探索童軍之美，體驗虛實整合VR互動、亞太各國童軍文物展覽及異國文化交流。

「第28屆亞太童軍領袖會議」即將在10月12日於高雄展覽館正式開幕，將有多國童軍領袖到台灣作客。圖／中華民國童軍總會提供
「第28屆亞太童軍領袖會議」即將在10月12日於高雄展覽館正式開幕，將有多國童軍領袖到台灣作客。圖／中華民國童軍總會提供

相關新聞

不是迷信！屏東縣原住民靈媒傳統信仰 伍麗華：爭取文資身分

屏東縣9個原鄉仍有部分原鄉保有靈媒傳統信仰，原民立委伍麗華、曾擔任屏東縣府原民處長，她說，她當了原民處長才有機會接觸全縣...

原民版的哈利波特魔法 屏東縣44名靈媒生命故事集結成冊

「只要相信，就有力量」，屏東縣政府原民處今年4月起在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故...

金門議會雙提案 保留五三醫院、代理教師加薪成焦點

金門縣議會今日上午召開第8屆第14次臨時會，會中無黨籍議員董森堡提案呼籲保留「五三醫院」原址，讓這座見證戰地醫療史的重要...

高市議會黨團聚焦營建土方去化困境 陳其邁：將修法加訂罰則

高雄市議會今舉行第4屆第6次定期大會，市長陳其邁在市政報告時提到因近期因濫挖濫填事件，高雄市遇到嚴重營建土石方遇去化困境...

台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

高雄市長陳其邁今天赴議會進行施政報告，針對台積電招商部分，他表示，台積電高雄P1廠第4季商轉量產，從嘉義、台南、高雄至屏...

高雄205兵工廠遷離 月中點交整治土汙

高雄205兵工廠搬遷計畫啟動27年，國防部委託高雄市政府「代建代拆」，終於今年9月完成遷移，軍方預計本月中旬點交土地，再...

