不是迷信！屏東縣原住民靈媒傳統信仰 伍麗華：爭取文資身分

屏東縣9個原鄉仍有部分原鄉保有靈媒傳統信仰，原民立委伍麗華、曾擔任屏東縣府原民處長，她說，她當了原民處長才有機會接觸全縣原鄉，深刻了解靈媒文化信仰在部落重要性，她也在立院多次質詢，爭取靈媒文化信仰能取得文資身分。

伍麗華說，她向中央爭取100萬元作為調查傳統靈媒文化調查研究計畫。屏縣府文化資產所表示，目前正進行「屏東縣排灣族靈媒pulingaw普查及傳承調查研究計畫」總經費111萬1112元，文資局補助100萬元，縣配合款11萬1112元，完成議會墊付案核定，準備委託調查研究標案公告中；屏東縣原民文化豐厚，107案列文化資產，占全台原民文化資產三分之一。

屏東縣府原民處今年屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地-屏東縣靈媒文化」特展，紀錄44名靈媒生命故事，縣府今將展覽內容集結成專書。

伍麗華今出席專書發布會，她感動說，擔任原民處長時，當時原民處有一名靈媒牡丹鄉蘇寶珠，當時舉辦台灣燈會等活動，請蘇寶珠做相關祭儀，祈求平安，後來有天寶珠告訴她「我要辭職，祖靈要我回去，不然會一直讓我生病，因為靈媒是我的工作」，伍麗華接著問，「你的薪水怎麼辦？」，寶珠告訴她，「自由奉獻，有的做一次給一百，有的給兩百，沒有關係，也可以接些案子」。

伍麗華說，她擔任立委後推動太空發展法，當時第一次在原鄉試射火箭，清晨4時等到上午8時沒成功，第二次也沒成功，後來她決定請在地靈媒，清晨6時做完祭儀，6時7分發射成功，「靈媒不是迷性，是不同文化信仰展現」。

伍麗華說，她到立院後，沒有忘記質詢時關心靈媒文化，透過預算恢復師徒制，爭取調查研究經費，就像木雕、編織、石板屋、古道、靈媒，藉由師徒制方式，讓文化保存下來。

來義鄉靈媒莊智玲說，外界總是將靈媒神化，其實她們也是一般人，她現在有一個創舉，也可以禱告，有的人不善表達，透過禱告，練習說話，讓泛靈信仰人也可以為大家祝福禱告。