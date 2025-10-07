原民版的哈利波特魔法 屏東縣44名靈媒生命故事集結成冊

「只要相信，就有力量」，屏東縣政府原民處今年4月起在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，揭開原民部落傳統信仰神秘面紗，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，讓更多人認識靈媒文化。

縣長周春米說，感謝參與展覽靈媒們，將生命經歷分享給社會大眾，感受她們守護部落、服務族人能量，為延續珍貴文化，透過書籍與文字保存，讓文化長久流傳，縣府會持續盤點，將靈媒文化推向國際，與全世界分享。

周春米說，屏東原民文化精彩豐富，先前瑪家鄉佳義國小推出「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」繪本，收錄孩子們創作、歌謠，這次接續推出「靈媒與她們的產地」專書，讓大眾從書籍了解靈媒歷史淵源、文化風俗、修行歷程與服務部落的故事。

「靈媒的語言不僅是人與人之間的交流，也有人與靈界的溝通」，擔任靈媒4年多、來義村劉雪鳳說，學習與傳承過程艱辛，能夠出版專書很有意義，每個部落文化與故事都不同，書籍紀錄，讓更多人認識靈媒文化。

原民立委伍麗華形容，哈利波特的魔法學校，靈媒也很像魔法學校，靈媒文化代表越在地、越國際，看到靈媒文化的重要性與特殊性。

靈媒女兒翁玉華說，「靈媒文化不是迷信，要以不同文化的眼光來看待」，過去幾千年前，原住民的生活離不開靈媒文化區塊，也是原民跟大自然共存的文化精神。

縣府原民處表示，「靈媒與她們的產地」專書，收錄44名靈媒生命故事，保存展覽圖文與課程，不只是一本書，更是靈媒文化珍貴檔案，承載族人世代的信仰與智慧，也將展場「vuvu的祝福」製作成44張卡牌，延伸到生活中。

原民處指出，靈媒是族人心靈依靠，她們以苦行、信念與生命歷練，走過艱辛崎嶇道路，讓大眾認識靈媒文化意涵，打開一扇理解窗口，理解靈媒的真實面貌。「靈媒與她們的產地」專書，可在新來義部落永久屋「讀·享空間」與屏東總圖書館借閱。