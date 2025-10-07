快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

原民版的哈利波特魔法 屏東縣44名靈媒生命故事集結成冊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，縣長周春米（中）與靈媒們合影。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，縣長周春米（中）與靈媒們合影。記者劉星君／攝影

「只要相信，就有力量」，屏東縣政府原民處今年4月起在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，揭開原民部落傳統信仰神秘面紗，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，讓更多人認識靈媒文化。

縣長周春米說，感謝參與展覽靈媒們，將生命經歷分享給社會大眾，感受她們守護部落、服務族人能量，為延續珍貴文化，透過書籍與文字保存，讓文化長久流傳，縣府會持續盤點，將靈媒文化推向國際，與全世界分享。

周春米說，屏東原民文化精彩豐富，先前瑪家鄉佳義國小推出「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」繪本，收錄孩子們創作、歌謠，這次接續推出「靈媒與她們的產地」專書，讓大眾從書籍了解靈媒歷史淵源、文化風俗、修行歷程與服務部落的故事。

「靈媒的語言不僅是人與人之間的交流，也有人與靈界的溝通」，擔任靈媒4年多、來義村劉雪鳳說，學習與傳承過程艱辛，能夠出版專書很有意義，每個部落文化與故事都不同，書籍紀錄，讓更多人認識靈媒文化。

原民立委伍麗華形容，哈利波特的魔法學校，靈媒也很像魔法學校，靈媒文化代表越在地、越國際，看到靈媒文化的重要性與特殊性。

靈媒女兒翁玉華說，「靈媒文化不是迷信，要以不同文化的眼光來看待」，過去幾千年前，原住民的生活離不開靈媒文化區塊，也是原民跟大自然共存的文化精神。

縣府原民處表示，「靈媒與她們的產地」專書，收錄44名靈媒生命故事，保存展覽圖文與課程，不只是一本書，更是靈媒文化珍貴檔案，承載族人世代的信仰與智慧，也將展場「vuvu的祝福」製作成44張卡牌，延伸到生活中。

原民處指出，靈媒是族人心靈依靠，她們以苦行、信念與生命歷練，走過艱辛崎嶇道路，讓大眾認識靈媒文化意涵，打開一扇理解窗口，理解靈媒的真實面貌。「靈媒與她們的產地」專書，可在新來義部落永久屋「讀·享空間」與屏東總圖書館借閱。

屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，發表會開始前邀請靈媒為在場大家祈福。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，發表會開始前邀請靈媒為在場大家祈福。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，也將展場中「vuvu的祝福」製作成44張卡牌。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，也將展場中「vuvu的祝福」製作成44張卡牌。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，縣長周春米（右三）、原民立委伍麗華（左二）出席。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，縣長周春米（右三）、原民立委伍麗華（左二）出席。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，今天有29名靈媒到場，還有專書的諮詢委員等人出席。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故事完整記錄，展期將屆，將展出內容集結成冊出版專書，今舉行專書發表會，今天有29名靈媒到場，還有專書的諮詢委員等人出席。記者劉星君／攝影

屏東

延伸閱讀

屏東靈媒文化特展專書 收錄44名原民靈媒生命故事

為跨性別議題師徒反目　J.K.羅琳發長文嗆艾瑪華森「無知」

「哈利波特」影集開拍陷蟲蟲危機！滿地壁蝨狂咬「手機全沒收」

影／搜救人員克服萬難泥沼中前行 屏東特搜馳援花蓮救出64人

相關新聞

金門議會雙提案 保留五三醫院、代理教師加薪成焦點

金門縣議會今日上午召開第8屆第14次臨時會，會中無黨籍議員董森堡提案呼籲保留「五三醫院」原址，讓這座見證戰地醫療史的重要...

原民版的哈利波特魔法 屏東縣44名靈媒生命故事集結成冊

「只要相信，就有力量」，屏東縣政府原民處今年4月起在屏菸1936文化基地展出「靈媒與她們的產地」，44名排灣族靈媒生命故...

高市議會黨團聚焦營建土方去化困境 陳其邁：將修法加訂罰則

高雄市議會今舉行第4屆第6次定期大會，市長陳其邁在市政報告時提到因近期因濫挖濫填事件，高雄市遇到嚴重營建土石方遇去化困境...

台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

高雄市長陳其邁今天赴議會進行施政報告，針對台積電招商部分，他表示，台積電高雄P1廠第4季商轉量產，從嘉義、台南、高雄至屏...

高雄205兵工廠遷離 月中點交整治土汙

高雄205兵工廠搬遷計畫啟動27年，國防部委託高雄市政府「代建代拆」，終於今年9月完成遷移，軍方預計本月中旬點交土地，再...

旗山生活文化園區不歡迎遊客？居民控上廁所竟遭清潔工刁難

高雄市旗山區鼓山國小遷移後舊址更名「旗山生活文化園區」，以保存日式建築禮堂及古蹟教室著稱，豈料今日有地方居民反映，路過如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。