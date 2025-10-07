快訊

金門議會雙提案 保留五三醫院、代理教師加薪成焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員蔡其雍表示，目前金門約有215名代理教師，然而金門地區實際起敘僅有170點，導致每名代理教師每月少了約新台幣1530元，他強調，代理教師與正式教師承擔相同教學責任，待遇卻被打折，是不合理的。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員蔡其雍表示，目前金門約有215名代理教師，然而金門地區實際起敘僅有170點，導致每名代理教師每月少了約新台幣1530元，他強調，代理教師與正式教師承擔相同教學責任，待遇卻被打折，是不合理的。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會今日上午召開第8屆第14次臨時會，會中無黨籍議員董森堡提案呼籲保留「五三醫院」原址，讓這座見證戰地醫療史的重要建築免於拆除；議員蔡其雍在議員提案時，則質疑代理教師起薪違憲，要求縣府檢討薪資制度，捍衛教育工作者的權益。

位於金湖鎮尚義近郊的「五三醫院」，又稱「尚義醫院」，是金門早期關鍵的軍醫院，曾有軍醫駐守、搶救無數戰地傷患，也被視為舉世聞名的「花崗石醫院」前身，是金門戰地醫療史的重要見證。該建物目前由海巡署第九岸巡隊使用，近期將提出改建計畫，引發外界對於保存與拆除的爭議。

董森堡表示，「可以擴建，但希望建築體能妥適保留。」他指出，若能串聯鄰近陳景蘭洋樓、漁村小艇坑道等據點，可打造具深度的「南海岸戰地旅遊路線」。他也強調，一座城市的偉大，不在於高樓有多高，而在於是否能留下有故事的建築。

縣長陳福海對此回應，縣府原則上支持保存方向，並將與岸巡單位協商，「盡全力保留這處戰地遺址，讓歷史成為金門永續發展的資源。」

議員蔡其雍指出，依據教育部國立高級中學以下學校與特殊教育學校兼任代課及代理教師聘任實施要點第七點規定，未具教師資格者薪點應比照教師待遇條例所定標準，具大學學歷者起敘薪點為190點；然而金門地區實際起敘僅有170點，導致每名代理教師每月少了約新台幣1530元。

目前金門約有215名代理教師，約占教師總數3成。蔡其雍指出，這不僅與中央規範相左，更涉及憲法平等原則，「依照司法院釋字第7號解釋，教育制度屬中央立法範疇，地方政府不應以補充規範弱化教師權益。代理教師與正式教師承擔相同教學責任，待遇卻被打折，是不合理的。」

他強調，該釋憲結果已明確宣告教育部及部分地方政府函釋違憲，並限期一年內失效，應自今年8月1日起適用，「請縣府說明，目前做法是否已構成違憲？」

對此，教育處長黃雅芬回應，會後將正式向教育部請示，確認薪資起敘是否需要全面調整。

位於金湖鎮尚義近郊的「五三醫院」，又稱「尚義醫院」，是金門早期關鍵的軍醫院，曾有軍醫駐守、搶救無數戰地傷患，也被視為舉世聞名的「花崗石醫院」前身，是金門戰地醫療史的重要見證。圖／董森堡提供
位於金湖鎮尚義近郊的「五三醫院」，又稱「尚義醫院」，是金門早期關鍵的軍醫院，曾有軍醫駐守、搶救無數戰地傷患，也被視為舉世聞名的「花崗石醫院」前身，是金門戰地醫療史的重要見證。圖／董森堡提供
位於金湖鎮尚義近郊的「五三醫院」，又稱「尚義醫院」，是金門早期關鍵的軍醫院，也被視為舉世聞名的「花崗石醫院」前身，是金門戰地醫療史的重要見證。圖／董森堡提供
位於金湖鎮尚義近郊的「五三醫院」，又稱「尚義醫院」，是金門早期關鍵的軍醫院，也被視為舉世聞名的「花崗石醫院」前身，是金門戰地醫療史的重要見證。圖／董森堡提供

