高市議會黨團聚焦營建土方去化困境 陳其邁：將修法加訂罰則

高雄市議會今舉行第4屆第6次定期大會，市長陳其邁在市政報告時提到因近期因濫挖濫填事件，高雄市遇到嚴重營建土石方遇去化困境，將修訂自治條例將規範流程訂定清楚，增加增訂GPS罰則，並增設公辦公營土資場加強暫存量，藍綠、無黨籍黨團皆對此質詢，認為高雄市目前缺乏土方再利用機制，公辦土資場是否倉促上路。

市長陳其邁今日在施政報告指出，目前將修正營建剩餘土石方管理自治條例，全面管控流程流向，包括設計土方平衡、宣導源頭減量，工程出土後加強土方交換，利用成有價料，加強土資場管理、提升處理技術，「增訂GPS罰則，使源頭A至土資場B，去B至最終去處C，均需裝設GPS即時追蹤」，檢警也加強查處，並透過衛星科技輔助辨識。

無黨團結聯盟總召、市議員陳善慧表示，目前高雄全市營建剩餘土方缺乏再利用機制，多數土方被迫堆在士資場，造成容量爆滿，但其實許多不宜耕種的土地需要優良土，例如地下室挖出的土經過土資場篩選，應可運用回填農田，市府應修訂本市營建工程剩餘土石方管理自治條例，釐清土方處理法律定位，建立完整再利用機制，長期應加速推動南星計畫，徹底解決去化問題。

陳善慧表示，高市府規劃10至12月，在岡山每個月都設置1處「公辦公營土資場」，但是否已有詳細計畫？是否為匆促上路？且經費、人力、運作流程是否能負荷？未來是否能調整為公辦民營？

「對於助理涉入美濃峽谷，本人深表遺憾，對於社會質疑，我會坦然面對。」市議員朱信強表示，美濃大峽谷原本只是小坑洞，卻因高市府多次裁罰並要求「限期回填」後，業者拿著經發局公文，像拿著「通行證」恣意進出農地不受阻，再次挖坑之下形成大峽谷，質疑經發局成盗挖保護傘，限期回填不是取締，卻成倒數計時盜挖許可證，若不修制度，農地還會繼續被合法挖光。

陳其邁表示，目前營建工程剩餘土石方管理自治條例以研議修法，將會把土石方管理訂嚴，目前全台都面臨土石方去化困境，造成各縣市的土方亂丟到其他縣市，因此為保障合法業者，修法將會加強落實GPS追蹤機制，「將土方遊戲規則說明清楚」，尤其各縣市對於不同分類的土方沒有統一規範去處，希望這次能訂定清楚。