金門議員促縣府保留野戰醫院建築 見證戰地醫療史

金門縣議員董森堡說，尚義醫院原址目前由岸巡隊使用，得知將有改建計畫，呼籲保留見證戰地醫療史建築。金門縣長陳福海說，原則上支持，可與岸巡討論能平衡方向進行建設。

金門縣議會第8屆第14次臨時會近日召開，今天臨時動議議程中，無黨籍縣議員董森堡提出保留金門尚義醫院原址提案。

董森堡說，尚義醫院又稱五三醫院，早年有軍醫進駐，現由岸巡隊使用中，近期得知岸巡隊將提出相關改建工程，因此呼籲保留建築原址，「可以擴建，但希望建築體能妥適保留。」該地見證金門戰地醫療史，如串聯周遭陳景蘭洋樓、漁村小艇坑道等，就是金門南海岸戰地旅遊路線。

董森堡說，金門早年許多建築見證電力、醫療設施等歷史發展，一個有故事的島嶼是重要的，一個城市的偉大不是蓋多大的高樓，金門號稱地上博物館，應留下可以說故事的建築。

陳福海表示，原則上支持此提案，「我們會正視」，可與岸巡討論能平衡的方向進行建設。