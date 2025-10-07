台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

高雄市長陳其邁今天到議會施政報告時說，台積電P1廠去年11月底啟動裝機作業，預計今年第4季營運，P2至P5廠皆按預定時程推進；他感謝台積電贈送晶圓片，對高雄意義重大，公開展出。

高雄市議會今天上午進行市長施政報告與質詢，陳其邁在施政報告時表示，台積電的進駐是半導體S廊帶的關鍵拼圖，台積電P1廠去年11月底啟動裝機作業，預計今年第4季營運，P2至P5廠皆按預定時程順利推進。

陳其邁表示，台積電P1、P2、P3廠預計創造逾3.6萬個直接及上下游間接就業機會。在對台積電的行政協助上，用水方面新增橋頭及楠梓再生水廠每日供應11萬噸再生水，橋頭再生水廠預計明年第1季送水。

此外，陳其邁近日收到台積電贈送的編碼「K1A001.00」晶圓，是台積電高雄廠今年試產的首批12吋2奈米晶圓，晶圓上更以「藏頭詩」巧妙串連「大南方新矽谷」字樣。市府今天起於市府四維行政中心1樓展出這片晶圓，邀市民參觀。

陳其邁表示，感謝台積電贈送的晶圓，對高雄意義重大，也代表高雄城市轉型邁向新里程碑，從嘉義到台南、高雄、屏東，就是全球最完整的半導體生態系。

高雄市經發局說明，楠梓園區開發持續推進，預計今年營運後初期可帶來至少1500個就業機會及超過新台幣1500億元年產值。全廠區創造逾2萬個營建工作機會，超過7000個直接的高科技工作機會。

此外，桃園市一名挖土機行老闆因前往花蓮救災被刺傷引發敗血症，昨晚中秋夜宣告不治。陳其邁表示，有向中央提醒要特別注意災區的污染、用水安全或傳染病等，不管傷口或食物接觸污水都比較危險，要特別注意。