高雄青年團隊走入工廠汲取靈感 以設計力迎戰大港經典決賽

創新設計翻轉傳統產業，高市青年局「大港經典升級提案競賽」進入決賽倒數，11組青年設計團隊分3場走訪南台灣6家產業品牌跨界參訪，進入廠房、工藝室與品牌基地觸摸材料、觀摩製程，與產業對話也汲取靈感，青年局長林楷軒說，期盼這群青年能將現場所見轉化為創意能量，為高雄注入新的設計力。

3場參訪各有亮點，首場美祺企業展示刺繡結合循環紗再生設計，副董事長林美珠解說繡花機運轉，細緻紋路一針一線勾勒出永續新想像，她也分享國際市場趨勢，協助青年設計團隊掌握全球市場脈動；回鄉文創將宗教文化轉譯成生活設計，負責人陳世賢提醒青年，作品不只要有技術，更要能觸動人心。

第二場政大帆布讓設計師看到帆布如何進入時尚市場，布料印刷與縫製工藝結合，傳統帆布躍升時尚單品，印證多媒材複合應用已成現代設計主流趨勢，唯有具備跨域思維，才能在快速變動的市場中創造新藍海；最後一場東瑭國際與琉創工園，無論是以廢棄木料重製並嵌入NFC功能的木製徽章或微波窯燒技術，都強調掌握工藝本質，才能讓創意落地。

青年設計團隊在過程中也得到啟發。參賽隊伍之一「出良設計」團隊成員看見機械製程與手工技藝並存，讓他們理解市場競爭力來自跨越不同材料與工藝邊界，更打開前所未有的創作視野。

林楷軒強調，大港經典以「品牌出題、青年解題」為核心，設計必須從產業現場出發，將原料到行銷的需求轉化為創意能量，才能讓攝季真正落地。