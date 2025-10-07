高雄青年團隊走入工廠汲取靈感 以設計力迎戰大港經典決賽

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大港經典實務跨界交流活動，帶領青年設計師深入廠房、設計室與品牌基地，掌握從材料、設計到行銷的完整流程。圖／高市青年局提供
大港經典實務跨界交流活動，帶領青年設計師深入廠房、設計室與品牌基地，掌握從材料、設計到行銷的完整流程。圖／高市青年局提供

創新設計翻轉傳統產業，高市青年局「大港經典升級提案競賽」進入決賽倒數，11組青年設計團隊分3場走訪南台灣6家產業品牌跨界參訪，進入廠房、工藝室與品牌基地觸摸材料、觀摩製程，與產業對話也汲取靈感，青年局長林楷軒說，期盼這群青年能將現場所見轉化為創意能量，為高雄注入新的設計力。

3場參訪各有亮點，首場美祺企業展示刺繡結合循環紗再生設計，副董事長林美珠解說繡花機運轉，細緻紋路一針一線勾勒出永續新想像，她也分享國際市場趨勢，協助青年設計團隊掌握全球市場脈動；回鄉文創將宗教文化轉譯成生活設計，負責人陳世賢提醒青年，作品不只要有技術，更要能觸動人心。

第二場政大帆布讓設計師看到帆布如何進入時尚市場，布料印刷與縫製工藝結合，傳統帆布躍升時尚單品，印證多媒材複合應用已成現代設計主流趨勢，唯有具備跨域思維，才能在快速變動的市場中創造新藍海；最後一場東瑭國際與琉創工園，無論是以廢棄木料重製並嵌入NFC功能的木製徽章或微波窯燒技術，都強調掌握工藝本質，才能讓創意落地。

青年設計團隊在過程中也得到啟發。參賽隊伍之一「出良設計」團隊成員看見機械製程與手工技藝並存，讓他們理解市場競爭力來自跨越不同材料與工藝邊界，更打開前所未有的創作視野。

林楷軒強調，大港經典以「品牌出題、青年解題」為核心，設計必須從產業現場出發，將原料到行銷的需求轉化為創意能量，才能讓攝季真正落地。

青年局進一步說明，大港經典升級決賽暨成果發表將於17日在駁二Pinway 8號倉庫登場，重量級評審將揭曉冠軍，這場比賽對青年而言，不只是年輕設計師的舞台，更是高雄探索產業轉型的契機，也為南方創意聚落鋪陳新路徑。

佳新帆布業有限公司董事黃奕翔，向參訪團隊介紹帆布印刷技術與製程應用。圖／高市青年局提供
佳新帆布業有限公司董事黃奕翔，向參訪團隊介紹帆布印刷技術與製程應用。圖／高市青年局提供
琉創工園玻璃工藝推廣教學中心主任陳宗漢（左），向參訪團隊介紹玻璃燒製工具與製程工藝。圖／高市青年局提供
琉創工園玻璃工藝推廣教學中心主任陳宗漢（左），向參訪團隊介紹玻璃燒製工具與製程工藝。圖／高市青年局提供
美祺企業副董事長林美珠分享國際市場趨勢，助青年設計團隊掌握全球市場脈動。圖／高市青年局提供
美祺企業副董事長林美珠分享國際市場趨勢，助青年設計團隊掌握全球市場脈動。圖／高市青年局提供
回鄉文創負責人陳世賢講述，如何將傳統元素融入創新設計思維。圖／高市青年局提供
回鄉文創負責人陳世賢講述，如何將傳統元素融入創新設計思維。圖／高市青年局提供
東瑭國際負責人許栢宗（右）向參訪團隊仔細解說木工製程與工具五金的應用。圖／高市青年局提供
東瑭國際負責人許栢宗（右）向參訪團隊仔細解說木工製程與工具五金的應用。圖／高市青年局提供
2025大港經典升級提案競賽期盼透過實務跨界交流，提升青年團隊設計力。 圖／高市青年局提供
2025大港經典升級提案競賽期盼透過實務跨界交流,提升青年團隊設計力。 圖／高市青年局提供

相關新聞

台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

高雄市長陳其邁今天赴議會進行施政報告，針對台積電招商部分，他表示，台積電高雄P1廠第4季商轉量產，從嘉義、台南、高雄至屏...

高雄205兵工廠遷離 月中點交整治土汙

高雄205兵工廠搬遷計畫啟動27年，國防部委託高雄市政府「代建代拆」，終於今年9月完成遷移，軍方預計本月中旬點交土地，再...

旗山生活文化園區不歡迎遊客？居民控上廁所竟遭清潔工刁難

高雄市旗山區鼓山國小遷移後舊址更名「旗山生活文化園區」，以保存日式建築禮堂及古蹟教室著稱，豈料今日有地方居民反映，路過如...

中秋連假屏東縣衛生局抽查市售豬大腸 45家均符合規定

「百威食品公司」在屏東縣租賃加工場，涉嫌使用工業級雙氧水（過氧化氫）漂白豬大腸後再販售給下游廠商，屏東縣衛生局昨天起針對...

屏東王船文化館中秋連假吸人潮 參觀人次累計破百萬

屏東縣王船文化館去年底啟用，參觀人潮不斷，今年中秋連假吸引許多人入館參觀，累計參觀人次突破百萬大關。縣府文化處表示，王船...

每逢中秋佳節 高雄岡山回收阿伯「知名不具」捐錢送愛

去年中秋節前夕，高雄岡山羽生幼兒園收到來自「知名不具」的回收阿伯捐贈3千元，請託園方轉交社福機構，今年也不例外，園方又再...

