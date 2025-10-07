台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
台積電P1廠今年第4季將量產，陳其邁表示，從嘉義以南至屏東，將是全球最大的半導體生態系。圖／取自高市議會
高雄市長陳其邁今天赴議會進行施政報告，針對台積電招商部分，他表示，台積電高雄P1廠第4季商轉量產，從嘉義、台南、高雄至屏東，將是全球最大的半導體生態系。

高市議會第4屆第6次定期大會開議，今早進行市長施政報告及質詢，陳其邁針對產業、社福、教育、交通等層面發表施政成果。陳其邁上任後爭取進駐的台積電，是最具代表性的招商成績，台積電在楠梓產業園區共設5廠。

市府報告指出，台積電P1廠2024年11月底啟動裝機作業，預計今年第4季營運，P2至P5廠皆按預定時程順利推進。P1、P2、P3廠預計創造逾3.6萬個直接及上下游間接就業機會。

陳其邁表示，台積電從2021年開始至今年P1廠第4季會商轉量產，短短4、5年間，高雄已經邁入新的里程碑，台積5座2奈米工廠完成後，將是全球現階段先進製程內產能最高，也是周邊生態系最完整，串聯嘉義先進封裝、台南5奈米及3奈米、高雄2奈米及屏東先進材料園區，將是全球最大的半導體生態系。另有關再生水、電及土地整汙都要感謝議會及市民支持，才能讓台積超過預期期程開始量產

