高雄205兵工廠遷離 月中點交整治土汙

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄市前鎮區205兵工廠已於今年9月搬遷，大門對外敞開，但仍有軍方人員駐守，一般民眾不得進入。記者徐白櫻／攝影
高雄市前鎮區205兵工廠已於今年9月搬遷，大門對外敞開，但仍有軍方人員駐守，一般民眾不得進入。記者徐白櫻／攝影

高雄205兵工廠搬遷計畫啟動27年，國防部委託高雄市政府「代建代拆」，終於今年9月完成遷移，軍方預計本月中旬點交土地，再分3區啟動土汙整治，後續進行土地分配。占地58公頃的兵工廠遷離後，土地炙手可熱，周邊已吸引不少大型建商投資開發。

205兵工廠成立於1945年，位於現今高雄亞洲新灣區核心區塊，1998年行政院於政務會議指示辦理遷廠，高市府2013年成立專案推動小組，2016年與國防部與簽訂合作開發意向書後代建代拆，並以區段徵收方式辦理土地開發。

工務局表示，205兵工廠9月底前搬遷至大樹，10月中旬會點交土地給地政局啟動土汙整治。地政局指兵工廠原址為土壤汙染控制場址，須完成整治才辦理區段徵收。土地開發處受託依環保局核定計畫，並配合205廠軍方搬遷與地上物拆除時程，分三區整治土壤。目前第1區施工中，2、3區待軍方會勘與點交後，續辦拆除及汙染整治作業。

地政局指未來土地配回原土地所有權人外，其餘市有地將依土地徵收條例及都市計畫規定，將公設登記或撥用給市府各管理機關，可建築用地則辦理標售、標租或設定地上權。

議員黃彥毓說，205兵工廠歷經多年努力獲撥款121億元促成遷移，原址可望打造國際智慧金融新城，設置企業總部、區域金融中心及國際級投資園區，期盼規畫腳步加快。

相中205兵工廠遷離，早在廠區周遭獵地的大型建商，已相繼投資開發。建商透露，兵工廠位於亞灣區內，而亞灣土地取得相對困難，開發商購進兵工廠周圍土地，主要看上亞灣未來將設立亞洲資產中心高雄示範區及科技廠商進駐等人口紅利。

205兵工廠新基地落腳於林園營區、大樹北營區及大樹光復營區，其中林園營區與大樹北營區已完工多時，光復營區近期完工。大樹兩營區採舊廠擴建，官兵已陸續進駐。

但議員黃飛鳳說，上千名官兵進駐大樹區，地方憂心人車動線混亂，目前營區門口已增設一組交通號誌，她會持續保持關注。

高雄市 兵工廠 行政院

