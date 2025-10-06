快訊

旗山生活文化園區不歡迎遊客？居民控上廁所竟遭清潔工刁難

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗山生活文化園區的前身是鼓山國小，學校遷校後更名文化園區，園區免費對外開放，常辦藝文活動，有居民抱怨，上廁所遇到清潔人員不友善對待。圖／取自大高雄旅遊網
高雄市旗山區鼓山國小遷移後舊址更名「旗山生活文化園區」，以保存日式建築禮堂及古蹟教室著稱，豈料今日有地方居民反映，路過如廁被清潔人員質問，不滿害他們「再掃一次」，想要洗手也不行，感受不友善對待。文化局表示，公廁免費開放，已請委外清潔廠商加強員工教育訓練。

舊鼓山國小建於1912年，校園保存日式建築風格的大禮堂、辦公廳及北棟教室，2010年指定為高雄市定古蹟，為高雄少數完整保存日式古蹟的校園之一。

鼓山國小當年是專供日籍學童就學的小學，僅一街之隔的旗山國小則是招收台灣人子弟的公學校。因校舍不敷使用，鼓山國小遷往中華路後，舊校區更名旗山文化生活園區，2016年因地震毀損閉園修復，直至2020年才又重新開放。

一名旗山居民今日在網路社群「爆料公社」發文說，10月6日上午經過旗山生活文化園區，上個廁所竟被清潔人員問「我們剛打掃完你們就進去，那我們不是要再打掃一次？」，要接個水洗手又說，「這是公部門，你們怎麼可以接水洗手」，他知道清潔人員很苦，可是路過上個廁所洗個手也有問題嗎？

發生上述事件後，抱怨居民不敢再去上廁所，改去對面旗山社福館使用公廁，並質疑文化園區附設的公廁難道不是公廁，不然怎會被罵兩次？管理單位高市文化局回應，旗山生活文化園區所管理之公共廁所平時免費開放民眾使用。目前廁所清潔委託專業清潔廠商進行日常清整，相關人員之服務態度，已請清潔廠商加強教育訓練。

廁所 公廁 日式建築

相關新聞

中秋連假屏東縣衛生局抽查市售豬大腸 45家均符合規定

「百威食品公司」在屏東縣租賃加工場，涉嫌使用工業級雙氧水（過氧化氫）漂白豬大腸後再販售給下游廠商，屏東縣衛生局昨天起針對...

旗山生活文化園區不歡迎遊客？居民控上廁所竟遭清潔工刁難

高雄市旗山區鼓山國小遷移後舊址更名「旗山生活文化園區」，以保存日式建築禮堂及古蹟教室著稱，豈料今日有地方居民反映，路過如...

屏東王船文化館中秋連假吸人潮 參觀人次累計破百萬

屏東縣王船文化館去年底啟用，參觀人潮不斷，今年中秋連假吸引許多人入館參觀，累計參觀人次突破百萬大關。縣府文化處表示，王船...

每逢中秋佳節 高雄岡山回收阿伯「知名不具」捐錢送愛

去年中秋節前夕，高雄岡山羽生幼兒園收到來自「知名不具」的回收阿伯捐贈3千元，請託園方轉交社福機構，今年也不例外，園方又再...

廣角鏡／高雄紅毛港保安堂 結緣高市早苗

高雄紅毛港保安堂祭拜日本二戰沉艦艦長高田又男等一四五位日本官兵亡靈，另設前首相安倍晉三銅像及紀念公園，日本自民黨新總裁高市早苗今年四月曾到保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主委張吉雄選前赴日參加高市造勢，他期待高市順利接任首相，實現安倍遺願，迎回在台戰亡官兵英靈。

敬老卡擴大用途 高雄使用率大增

高雄65歲以上人口破54萬人，敬老卡去年起新增每年1200點社福點數，可搭高雄捷運、特約計程車，後續新增搭乘台鐵、運動中...

