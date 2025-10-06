旗山生活文化園區不歡迎遊客？居民控上廁所竟遭清潔工刁難

高雄市旗山區鼓山國小遷移後舊址更名「旗山生活文化園區」，以保存日式建築禮堂及古蹟教室著稱，豈料今日有地方居民反映，路過如廁被清潔人員質問，不滿害他們「再掃一次」，想要洗手也不行，感受不友善對待。文化局表示，公廁免費開放，已請委外清潔廠商加強員工教育訓練。

舊鼓山國小建於1912年，校園保存日式建築風格的大禮堂、辦公廳及北棟教室，2010年指定為高雄市定古蹟，為高雄少數完整保存日式古蹟的校園之一。

鼓山國小當年是專供日籍學童就學的小學，僅一街之隔的旗山國小則是招收台灣人子弟的公學校。因校舍不敷使用，鼓山國小遷往中華路後，舊校區更名旗山文化生活園區，2016年因地震毀損閉園修復，直至2020年才又重新開放。

一名旗山居民今日在網路社群「爆料公社」發文說，10月6日上午經過旗山生活文化園區，上個廁所竟被清潔人員問「我們剛打掃完你們就進去，那我們不是要再打掃一次？」，要接個水洗手又說，「這是公部門，你們怎麼可以接水洗手」，他知道清潔人員很苦，可是路過上個廁所洗個手也有問題嗎？

發生上述事件後，抱怨居民不敢再去上廁所，改去對面旗山社福館使用公廁，並質疑文化園區附設的公廁難道不是公廁，不然怎會被罵兩次？管理單位高市文化局回應，旗山生活文化園區所管理之公共廁所平時免費開放民眾使用。目前廁所清潔委託專業清潔廠商進行日常清整，相關人員之服務態度，已請清潔廠商加強教育訓練。