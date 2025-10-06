中秋連假屏東縣衛生局抽查市售豬大腸 45家均符合規定

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣衛生局針對縣內市場、餐廳及通路的豬大腸產品進行稽查，共45家經現場抽查檢驗結果均符合規定。圖／衛生局提供

「百威食品公司」在屏東縣租賃加工場，涉嫌使用工業級雙氧水（過氧化氫）漂白大腸後再販售給下游廠商，屏東縣衛生局昨天起針對縣內市場、餐廳及通路的豬大腸產品進行稽查，至今共查核45家，經現場抽查檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，已依食品安全衛生管理法第41條規定，命業者暫停作業及停止販賣，並封存疑似問題產品共1萬1664公斤，全案由檢調單位偵查中。後續將加強相關通路抽驗，維護民眾食品衛生安全。

衛生局提提醒民眾，購買食品時勿以產品色澤為取向，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，選購時要提高警覺，減少購買。另外可用開水烹煮並將鍋蓋打開，揮發水蒸氣後再以多量水浸泡，並經常換水，便能將殘留的過氧化氫轉移至水中，達到去除效果。

