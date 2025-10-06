高雄乘風而騎岡山場 千人體驗獨特空軍文化

快訊

中央社／ 高雄6日電

高雄市政府觀光局主辦的「2025乘風而騎—岡山空軍的故事單車遊」昨天登場，適逢中秋連假與岡山年度盛事「籃籗會」，吸引上千民眾走進岡山，感受在地獨有的空軍文化魅力。

「2025乘風而騎—岡山空軍的故事單車遊」於岡山公園登場，以「童樂派對」為主題，除了單車遊程，還有一系列舞台表演及美食市集，「柚見童樂闖關趣」更讓小朋友們在草地上挑戰體適能關卡，活動充滿樂趣。

觀光局長高閔琳說，兼具環保與機動性的單車，最適合進行城市旅遊；岡山場的單車遊程，結合岡山在地歷史與產業，設計2條結合文化與趣味的騎行路線。

短程路線以「空軍的故事」為主軸，帶領民眾走進「航空教育展示館」與「空軍軍史館」，觀賞各式退役戰機及珍貴歷史文物；長程路線則是前往「樂群村」及「志斌豆瓣醬故事館」，參與豆瓣醬的製作過程。

此外，岡山公園舞台節目，由「快樂鳥故事劇團」與街頭藝人「小太陽周子益」帶來融合故事、雜技與魔術的精彩演出；「童樂市集」則匯集20攤美食、文創、農產等店家，讓民眾一次探索地方味蕾與文化。

觀光局今天透過新聞稿預告，「2025乘風而騎」系列活動下一站，將在11月8日前往林園，以「濕地與漁村」為主題，帶領民眾騎訪海岸生態、港邊聚落與特色產業，即日起開放報名。

岡山 單車 空軍

