高雄回收阿伯每逢中秋捐款 激勵幼兒園愛是願付出

中央社／ 高雄6日電

高雄岡山區私立羽生幼兒園每逢中秋節都會收到一份紅包，一名「回收阿伯」將新台幣3000元辛苦所得，託園方轉交創世基金會；今年他又捐款，用行動激勵幼兒園師生也溫暖社會。

羽生幼兒園長謝義良說，這名做回收的老先生，平時會騎著腳踏車穿梭大街小巷，定期至幼兒園與附近商家收集資源回收物，雖然收入微薄，卻每年堅持在中秋節前捐出新台幣3000元，由園方轉交創世基金會。

謝義良說，阿伯善舉已經持續2、3年，從不留下姓名，個性也很低調，其善舉也讓孩子們看見愛不是有錢才做得到，而是願意付出的心，這樣的精神是最珍貴教材。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，羽生幼兒園長年推動品德生活教育，除持續募集發票捐助創世基金會，也在兒童節時號召家長與幼童一同為安得烈食物銀行募物資；春節前更舉辦義賣春聯活動，幫助偏鄉學童。

此外，幼兒園門口每月第1週都設有「創世發票箱」，吸引社區居民一同投入公益，也因此與回收阿伯結緣；阿伯曾說，他看見孩子們用小小力量去幫助別人，便希望自己也能盡一份心力回饋社會。

